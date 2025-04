Swiatek pratęsė įspūdingiausią seriją šiame amžiuje, latviškame derbyje – netikėtas Ostapenko pralaimėjimas

I. Swiatek pirmojo seto pradžioje paleido varžovę į priekį, nerealizavo net 5 „break pointų“ ir vėliau A. Ealos nepavijo. Antrajame sete A. Eala du kartus pirmavo po laimėtų lenkės padavimų serijų, bet I. Swiatek abu kartus atsitiesė, o dešimtajame geime „sausai“ laimėjo lemiamą A. Ealos padavimų seriją.

Lemiamą setą I. Swiatek pradėjo labai galingai (5:1). Septintajame geime lenkė savo padavimais nepajėgė užbaigti mačo, bet aštuntajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją.

Tai jau 55-as turnyras iš eilės, kuriame I. Swiatek laimi bent vieną mačą. Tai – ilgiausia serija šiame amžiuje. I. Swiatek prieš kurį laiką aplenkė belgės Kim Clijsters pasiekimą. Belgė 2002-2005 m. laikotarpiu 51-ame turnyre iš eilės laimėjo bent vieną mačą.

Most consecutive tournaments without losing the opening match this century:



55* - Iga Swiatek (Adelaide 2022-Madrid 2025)

51 - Kim Clijsters (Montreal 2002-Hasselt 2005)



The incredible streak is still alive! pic.twitter.com/I4jLLfAwjb