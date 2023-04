Svajonė – pasiekta: „Žalgiris” triumfavo Miunchene ir žais Eurolygos atkrintamosiose

Likus 1 min. ir 8 sekundėms žalgiriečiai turėjo 10 taškų pranašumą, tačiau likus 9,6 sek. komandas skyrė jau tik 1 taškas.

Pergalingus taškus baudų metimais pelnė Edgaras Ulanovas, o „Bayern“ ataka tikslo nepasiekė.

„Žalgirio“ varžovai ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių bus Šarūno Jasikevičiaus treniruojami „Barcelonos“ krepšininkai.

„Žalgirio“ pergalė reiškia, kad už Eurolygos atkrintamųjų borto lieka Vitorijos „Baskonia“ (18/16), kurioje žaidžia Tadas Sedekerskis ir Rokas Giedraitis.

