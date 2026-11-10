Sudarytas mažiausiai efektyvių šiuo metu LKL rungtyniaujančių krepšininkų devintukas

Visgi lygoje yra nemažai krepšininkų, kurie rungtyniauja eilę sezonų, bet aikštelėje atlieka pagalbines funkcijas ir tai atsiliepia jų statistikos rodikliuose. Krepsinis.net pažvelgė į dabartinius aktyvius žaidėjus ir sudarė neefektyviausiųjų devintuką. Tam, kad imtis būtų objektyvi, pasirinkome tik žaidėjus, kurie LKL sužaidė bent jau 100 mačų ir kurių efektyvumas nesiekia 5 balų vidurkio.
Jonas Zakas (Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“): 109 mačai ir 1,9 balo vidurkis
29 metų 193 cm ūgio gynėjas žaidžią šeštąjį sezoną LKL – trečias Kėdainiuose ir dar trys buvo Utenos klube. J.Zakas „Juventus“ gretose buvo epizodinis žaidėjas – vos 7 minučių vidurkis. „Nevėžyje“ jo vaidmuo išaugo ir per pirmus du sezonus rungtyniaudavo po 17 minučių, o šiame ant parketo praleidžia po 21 minutę. „Gynyba ir tritaškis“ tipažo žaidėjas praėjusiame sezone iš toli pataikė 28 proc. metimų, dabar per 8 rungtynes realizavo vos 3 iš 19. Karjeros LKL rekordas fiksuotas su „Nevėžio“ apranga 2024–2025 m. sezone su 16 taškų ir 15 naudingumo balų.
Grantas Vasiliauskas (Jonavos „Hipocredit“): 131 susitikimas ir 2,9 balo vidurkis
27 metų 204 cm ūgio puolėjas rungtyniauja penktąjį sezoną LKL, bet niekada nebuvo svarbus žaidėjas. Du sezonai Kėdainiuose, trys – Panevėžyje ir dabar šansas Jonavoje. Karjeros vidurkis siekia 10 minučių, tad per tokį laiką sudėtinga būti itin naudingam žaidėjui. Juolab, kad G.Vasiliauskas nėra puolimo žaidėjas, o labiau juodadarbis aikštelėje. Net ir „Hipocredit“ sudėtyje jis rungtyniauja vos po 10 minučių. Karjeros LKL rekordai yra 14 taškų ir 22 naudingumo balai.
Larolis Lukošiūnas („Šiauliai“): 215 rungtynių ir 3,4 balo vidurkis
29 metų 195 cm ūgio snaiperis rungtyniauja aštuntąjį sezoną: du Šiauliuose, keturi – „Žalgiryje“ ir dar vienas buvo „Juventus“ ekipoje. Šiame sezone K.Lukošiūnas kol kas fiksuoja -0,56 naudingumo balų vidurkį, kas yra absoliučiai blogiausias rodiklis per jo karjerą. K.Lukošiūno užduotis ant parketo yra pataikyti tritaškius, o daugiau aikštelėje jis nelabai atlieka kitų veiksmų – nei atkovotų kamuolių, nei rezultatyvių perdavimų, tad surinkti naudingumo balus sudėtinga. Net ir šiame sezone per 9 mačus metė vos vieną dvitaškį. Įdomu, kad „Žalgiryje“ jis per 4 metus turėjo 16 minučių vidurkį, kas yra jo karjeros vidurkis LKL per visus sezonus. Būtent Kauno klube K.Lukošiūnas fiksavo karjeros geriausius rodiklius per vienerias rungtynes, kai yra pelnęs 23 taškus ir surinkęs 21 balą.
Sidarevičius
Adomas Sidarevičius („Gargždai“): 105 mačai ir 4 balų vidurkis
Septintas sezonas vietinėse pirmenybėse ir tik pernai Jonavoje įžaidėjas gavo kiek svarbesnį vaidmenį, kai per 15 minučių rinko 8,2 balo. Iki tol epizodiniai vaidmenys Klaipėdoje neleido rinkti efektyvumo balų. Dabar A.Sidarevičius „Gargžduose“ gauna pasireikšti po 17 minučių, tačiau naudingumas siekia vos 2,3 balo. Kol kas vos vienas sezonas su didesniais vidurkiais, o šiame vėl jis yra legionierių šešėlyje. Jeigu 25 metų 188 cm ūgio gynėjas toliau išliks LKL ir gaus daugiau žaidimo laiko, galbūt jo naudingumo balų kreivė kils. „Pieno žvaigždėse“ jis fiksavo karjeros rekordą su 19 taškų ir 23 balais.
Karolis Giedraitis („Gargždai“): 166 susitikimai ir 4,3 balo vidurkis
Šiame sezone K.Giedraitis ant parketo turbūt nepasirodys dėl sunkios traumos, kurią patyrė dar pasirengime. Gynėjas jau spėjo 7 sezonus sužaisti LKL, kur buvo ir „Ryto“ nariu, ir „Lietkabelio“, taip pat rungtyniavo Pasvalyje, Prienuose bei Šiauliuose. 24 minučių vidurkis buvo didžiausias Prienuose, o 6,7 balo – Pasvalyje. Apskritai karjeros minučių vidurkis nesiekia 15-os. Karjeros rekordai buvo Prienuose su 23 taškais, o Pasvalyje viename mače surinkti 25 balai.
Danielis Baslykas (Panevėžio „Lietkabelis“: 153 susitikimai ir 4,4 balo vidurkis
25 metų 198 cm ūgio puolėjas turėtų didinti savo vidurkį, jeigu toliau rungtyniaus sėkmingai, kaip tai darė Šiauliuose ar dabar Panevėžyje. Reikia suprasti, kad D.Baslykas yra gynybinis žaidėjas ir gausiai renkami jo balai nėra kasdienybė, tad pernai 7,7 balo vidurkis jau yra neblogas rodiklis jam, o dabar 6,6 balo – taip pat rezultatas, esantis aukščiau jo vidurkio. Dabartinį vidurkį gerokai gadina 2021–2023 m. Šiauliuose, kur jis žaidė po 12 minučių ir rinko po kelis balus, o tai truko net 70 rungtynių. 20 taškų praėjusį sezoną Šiauliuose lieka rezultatyviausiomis rungtynėmis, o po 21 balą surinko tiek šiame sezone „Lietkabelyje“, tiek 2023–2024 m. sezone „Šiauliuose“.
Romančenko
Dovydas Romančenko („Šiauliai“) – 152 mačai ir 4,6 balo vidurkis
28 metų 206 cm ūgio puolėjas žaidžia geriausią sezoną per šešis, kuriuos jau praleido LKL. Dariaus Songailos schemose D.Romančenko jau praėjusiame sezone žaisdavo po 20 minučių, dabar laikas išaugo iki 21 minutės ir efektyvumas siekia 7,7 balo, kai pernai buvo 5 balai. Iki tol 15 minučių vidurkius tuose pačiuose Šiauliuose ar Utenoje turėjęs visaginietis neperkopė 4,6 balo per sezoną ribos. Jeigu D.Romančenko toliau gerai pataikys iš toli ir pridės daugiau atkovotų kamuolių, iš šios kategorijos turėtų savo pavardę išbraukti. Praėjusiame sezone 18 taškų rungtynės yra rezultatyviausios karjeroje, o naudingiausios – 2023–2024 m. sezone su 24 balais.
Martynas Arlauskas („Hipocredit“): 114 rungtynių ir 4,8 balo vidurkis
26 metų 203 cm ūgio puolėjas karjerą LKL pradėjo „Žalgiryje“ ir jo karjeros įsimintiniausiu epizodu lieka startinis penketukas rungtynėse Stambule prieš „Fenerbahče“. Didelio potencialo puolėjas į jį dėtų vilčių kol kas nepateisina. 2023–2024 m. sezone Pasvalyje jis žibėjo 10 taškų ir 10,5 naudingumo balo vidurkiais, bet dar vienas sezonas „Pieno žvaigždėse“, pasirodymas Jonavoje ir dabartinis sezonas „Hipocredit“ ekipoje yra blankūs. M.Arlauskas yra visiškai gynybinio plano krepšininkas, o puolime nelabai kažką gali pasiūlyti be dėjimų greitose atakose – šiame sezone per 9 mačus fiksuoja 1,6 naudingumo balo vidurkį, nors žaidžia po 17 minučių. Taip pat prametė visus 9 tritaškius. Karjeros rekordai LKL fiksuoti būtent geriausio sezono Pasvalyje metu – 20 taškų ir 28 naudingumo balai.
Darylas Doualla („Tauragė“): 127 susitikimai ir 4,8 balo vidurkis
22 metų 196 cm ūgio prancūzas Lietuvoje žaidžia šeštąjį sezoną: trys Kėdainiuose, po vieną Pasvalyje, „Gargžduose“ ir dabar „Tauragėje“. Talentingas žaidėjas, bet įgūdžių puolime stoka jam kiša koją, tad jam lieka tik darbuotis gynyboje. Tiek praėjusiame, tiek kol kas šiame iš toli pataiko vos 25 proc. tritaškių. Negalima sakyti, kad D.Doualla yra epizodinis žaidėjas – karjeros LKL minučių vidurkis siekia 18, kas yra tikrai nemažai jaunam krepšininkui. Daug kam kyla klausimas, ką D.Doualla Lietuvoje veikia šešis sezonus, bet tai galima nesunkiai paaiškinti jo Europos Sąjungos šalies pasu, taip komandos už šeštą užsienietį neturi mokėti papildomo mokesčio. Taip pat jis pigus atsarginis ribotam vaidmeniui, kadangi LKL ekipoms kartais tiesiog stinga lietuvių, galinčių atlikti tam tikras užduotis kylant nuo suolo. Karjeros LKL rekordai fiksuoti žaidžiant „Nevėžio“ gretose – 18 taškų ir 21 balas.
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