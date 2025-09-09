Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Su nuskausminamaisiais žaidęs Sedekerskis: „Šiandien labiausiai trūko Jokubaičio“

2025-09-09 23:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 23:34

Lietuvos rinktinei nepavyko prasimušti į Europos čempionato pusfinalį, o po atsimušimo į Graikijos sieną liūdesio neslėpė Tadas Sedekerskis.

T.Sedekerskis čempionate žaidė per skausmus (BNS nuotr.)
84

Lietuvos rinktinei nepavyko prasimušti į Europos čempionato pusfinalį, o po atsimušimo į Graikijos sieną liūdesio neslėpė Tadas Sedekerskis.

REKLAMA
2

25 minutes aikštėje praleidęs ir 3 taškus bei 9 naudingumo balus surinkęs puolėjas iškart po mačo bandė paaiškinti pralaimėjimą.

„Sunku dabar pasakyti, – pralaimėjimo priežastis Krepsinis.net pradėjo dėstyti T.Sedekerskis. – Labai daug klaidų, daug broko, gynyboje rizikavome nuo Mitoglou, po to Samodurovo... Tokį žaidėją kaip Giannį reikia stabdyti visai komandai. Manau, kad planas suveikė, nebuvo, kad jis žiauriai dominavo rungtynėse, prametė ir metimus... Bet mūsų puolimo nebuvo, Jonas mus traukė už ausų, trūko komandinio žaidimo, laisvų metimų.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

– Su kuo galima sieti pramestus metimus?

– Manau, kad mes gerų metimų nesusikūrėme. Gerus metimus dažniausiai pataikai. Strigome tikrai puolime, daug kvailų klaidų. Žaidėme prieš aukšto lygio komandą, o mes esame sąlyginai jauni. Pritrūko... Ir, manau, kad šiandien labiausiai pritrūko Roko (Jokubaičio).

REKLAMA
REKLAMA

– Kokį įspūdį paliko Giannio jėga?

– Nebuvo mano pagrindinė užduotis šiandien, dirbo kiti. Bet tai fiziškai labai stiprus žaidėjas, prie metimo galima rizikuoti... Treneriai pasakys, bet nebuvo pralaimėjimas tik dėl jo.

REKLAMA

– Gali būti priekaištas teisėjams?

– Nemanau, kad čia reikėtų žiūrėti į teisėjavimą. Patys žinojome, kur atvažiuojame, FIBA teisėjai, šiek tiek kito lygio. Nemanau, kad reikia ieškoti pasiteisinimų dėl teisėjų. Aiškiai pralaimėjome rungtynes mes.

– Kaip galima įvertinti šią vasarą?

– Manau, kad daug pozityvo. Daug naujų veidų, daug kas apšilo kojas, atėjo nemažai jaunimo. Įsivertinti dabar sunku, skauda širdį dėl Roko traumos. Vien dėl jo negalime sakyti, kad vasara gera, bet pasiektas ketvirtfinalis šitai komandai – sąlyginai geras rezultatas. Aišku, norėjome daugiau, bet tiek mano, tiek Margirio traumos kišo koją... Ėjome, kovojome ir išlikome komanda iki paskutinės dienos. Kartu laimime – kartu pralaimime.

REKLAMA
REKLAMA

– Kiek tavo kojos trauma realiai trukdė viso čempionato metu?

– Faktas, kad labai stipriai išmušė. Po tų rungtynių su vokiečiais tikrai buvo sunku, prieš kiekvienas rungtynes buvo leidžiami vaistai. Bet čia ne pasiteisinimas. Kartais psichologiškai dėl to prisisaugai, nors pats to nejauti. Ką padarysi, artėja sezonas, reikia grįžti į klubą ir čia ne pačios geriausios naujienos. Jie tai žino, bet kas belieka... Žaidėme už Lietuvą, pasiekėme ketvirtfinalį. Aš po grupės rungtynių gi nevažiuosiu namo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

– Ar toks palaikymas šiandien įsimins ilgam?

– Lietuvos sirgaliams lenkiasi visa komanda. Dėl palaikymo atvažiavo į Rygą... Gaila, kad pritrūko. Nežinau, ar patirties, ar energijos... Tokie sirgaliai nusipelnė geresnio mūsų žaidimo, bet ačiū labai jiems. Dar kartą parodėme, kad Lietuva yra krepšinio šalis, kad galime žaisti ir tai daryti gerai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
I.Sargiūnas vertina įgautą patirtį (BNS nuotr.)
Apie teisėjus nekalbėjęs Sargiūnas: „Nežmoniška pažaisti tokioje scenoje“ (1)
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (232)
R.Kurtinaitis džiaugėsi komandos solidžiu žaidimu (BNS nuotr.)
Jokubaičiui pergalę paskyręs Kurtinaitis: „Norėčiau užjausti latvius“ (16)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų