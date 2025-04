Su Motiejūnu gerus santykius turintis NBA ir FIBA kuriamos lygos Europoje vadovas Aivazoglou: „Mūsų tikslas, kad tai taptų geriausia klubinė krepšinio lyga Europoje“

George'as Aivazoglou yra vienas iš tų, kuriems pavesta įgyvendinti neseniai NBA komisaro Adamo Silverio ir FIBA generalinio sekretoriaus Andreaso Zagklio paskelbtą idėją. Interviu „La Gazzetta dello Sport“ metu, NBA veiklą Europoje prižiūrintis G. Aivazoglou plačiau papasakojo apie idėją ir pabrėžė – tai nebus NBA plėtros lyga ir ketinama ją paversti geriausia klubine krepšinio lyga Europoje.

– Nuo bendro pranešimo praėjo trys savaitės. Kokios reakcijos?, – paklausė „La Gazzetta dello Sport“.

– Labai teigiamos. Apie tai kalbėta ir anksčiau, dar prieš tai, kai NBA klubų savininkų taryba oficialiai leido pradėti šios galimybės tyrimą kartu su FIBA. Manau, artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais turėsime daug laiko skirti pokalbiams su krepšinio ir apskritai sporto bendruomene: potencialiais investuotojais, verslo partneriais, komandomis, žaidėjais. Jau tą pradėjome, o susidomėjimas bei entuziazmas – didžiulis. Žmonės nori suprasti, kaip bendras NBA ir FIBA projektas galėtų padėti suderinti Europos krepšinio ekosistemą, sukurti žiūrovams patrauklų ir įdomų produktą. Ir svarbiausia – sugrąžinti krepšinį į jam derančią vietą. Tai – antras pagal populiarumą sportas žemyne, tad komerciškai jis irgi turi būti antras.

– Koks Italijos vaidmuo šiame projekte?

– Labai svarbus. Italija – viena iš labiausiai krepšiniu besidominčių šalių Europoje, be to, tai labai svarbi rinka ir komerciniu požiūriu. Mums Italija yra šio projekto centre. Turite stiprių komandų, bet taip pat ir miestų, pavyzdžiui – Roma, kuri, mūsų manymu, neturi to statuso, kurio nusipelno Europos krepšinyje. Manome, kad tai viena iš spragų, kurią turime užpildyti. Vienas iš mūsų tikslų – grąžinti svarbius klubus į miestus, tokius kaip Roma, ir įvertinti galimybę ten statyti arenas, kurių taip pat trūksta Italijoje.

REKLAMA

REKLAMA

– Kaip ketinate tai padaryti?

– Matome vietą jau egzistuojančioms komandoms, kurios veikia ir turi milijonus gerbėjų. Kitos galėtų atsirasti iš kitų sporto struktūrų, pavyzdžiui, futbolo klubų, turinčių milžinišką sirgalių bazę, bet neturinčių krepšinio komandų. Taip pat atsiras ir visiškai naujų klubų. Romos atveju esame atviri visiems variantams. Įsivaizduojame partnerystę su vienu iš pagrindinių Romos futbolo klubų, arba galėtų būti įkurtas visiškai naujas krepšinio klubas.“

REKLAMA

– Milanas jau turi komandą – „AX Armani“. Ar su ja kalbėjotės?

– Šiuo metu nekalbame su pavienėmis komandomis, bet bendraujame su Eurolyga apskritai. Kai kuriuose pokalbiuose Eurolygos vadovybė įtraukė ir konkrečius klubus. „AX Armani“ priklauso Armani šeimai – tai nuostabus klubas su didinga istorija ir tokiu žmogumi kaip Ettore Messina, kurį dėl jo patirties laikome NBA šeimos dalimi. Esame labai suinteresuoti bendradarbiauti su visais geriausiais Europos klubais, bet tokie pokalbiai dar neprasidėjo.

– O kokia pažanga su Eurolyga?

– NBA dirbu penkerius metus, per tą laiką mačiau tris momentus, kai NBA, FIBA ir Eurolyga sėdo prie vieno stalo ir aptarė Europos krepšinį. Paskutinis susitikimas įvyko prieš maždaug metus. Turiu gerus santykius su Eurolygos vadovu Pauliumi Motiejūnu, kalbėjomės net ir praėjusią savaitę. Esu optimistiškai nusiteikęs, kad vėl sėsime prie bendro stalo ir aptarsime, kaip galėtume bendradarbiauti ir tapti partneriais, siekdami bendros misijos – užtikrinti, kad Europos krepšinis užimtų jam priklausančią vietą.

REKLAMA

REKLAMA

– Vienas iš iššūkių – sujungti unikalią Europos krepšinio tradiciją ir NBA žinias. Kaip ketinate tai padaryti?

– Norime pasiimti geriausius abiejų pasaulių bruožus. Europoje krepšinis turi puikias tradicijas, specifinį žaidimo stilių, kuris jau dabar labai patinka gerbėjams. Visa tai taps mūsų plano pamatu. Kita vertus, NBA puikiai išmano pramogą ir komerciją – tai norime įnešti į naują lygą. Turime rasti pusiausvyrą tarp šių dviejų pasaulių ir sukurti produktą, kuris bus geresnis visiems – žiūrovams, klubams, žaidėjams ir visai krepšinio bendruomenei.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Kai ši lyga pradės veikti, koks bus jos ryšys su NBA?

– Tai bus nepriklausoma lyga. Tikrai neplanuojame, kad tai būtų plėtros lyga. Mūsų tikslas, kad tai taptų geriausia klubinė krepšinio lyga Europoje. Turime daug idėjų, kaip ją integruoti į esamų varžybų sistemą, bet mūsų vizija – kad tai būtų svarbiausia lyga žemyne.

– Ar jau turite nusistatę terminus?

– Dar ne. Neseniai tik paskelbėme, kad norime tyrinėti šią galimybę. Dabar esame susitelkę į tai, ką sako visos suinteresuotos pusės. Norime viską apjungti su savo vizija. Norime suprasti, kaip veiktų ši lyga ir kaip užtikrinti, kad ji atneštų naudą visiems: sirgaliams, žaidėjams, komandoms, vietiniams čempionatams, rinktinėms, mūsų partneriams.

REKLAMA

– Kiek šį projektą gali paveikti auganti politinė įtampa tarp JAV ir Europos?

– Nuolat dirbame su JAV valstybės departamentu, siekdami suprasti, kaip JAV politikos sprendimai veikia pasaulinę veiklą. Tačiau per pokalbius su Europos krepšinio bendruomene sulaukėme beveik vien tik pozityvių reakcijų. Manau, tam yra dvi priežastys. Pirma, krepšinis, kaip sportas, turi galią vienyti žmones ir kultūras, nepaisant geopolitinės įtampos. Antra, šios iniciatyvos esmė – kurti reikšmingą ekonominę vertę, kuri vėliau būtų paskirstyta visame Europos žemyne. Kai mūsų pašnekovai tai supranta, jie supranta ir tai, kad tai bus naudinga jų regionui. Ir tuomet reakcija būna labai pozityvi.