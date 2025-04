Po Satoransky nesportinės pražangos – Spanoulio reakcija ir „nešvaraus žaidėjo“ etikėtė

Ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai švieslentėje degė 80:61, Tomašas Satoransky buvo diskvalifikuotas po fizinio incidento su Matthew Strazeliu.

Playoffs got that tension at 100! 😮‍💨



Satoransky’s foul was too much, and MJ came flying in to stand up for his teammate. Benches buzzed, refs reacted, and Sato was sent packing! ❌ pic.twitter.com/ccxOQChNzO