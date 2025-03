„Stekui“ naują impulsą suteikęs Stankevičius apie NKL atkrintamąsias: „Kita galimybė bus tik po metų“

Įdomu tai, kad šios komandos susitiko 2021–2022 m. Regionų krepšinio lygos (RKL) finale. Tuomet po atkaklios kovos 90:85 titulą ir kelialapį į NKL iškovojo „Steko“ krepšininkai.

Ketvirtadienio vakarą komandos susitiks Garliavoje, o sekmadienį serijos karštis kelsis į Ukmergę. Jeigu reikės, lemiamos aštuntfinalio serijos rungtynės vyks šventinę Kovo 11-ąją Garliavoje.

NKL čempionate – stabilūs „Steko“ rezultatai

Trečiąjį sezoną NKL čempionate rungtyniaujantis „Steko“ klubas demonstruoja stabilius rezultatus – Ukmergės ekipa jau tris kartus iš eilės turnyrinėje lentelėje užėmė pirmąją vietą tarp antrosios pusės NKL komandų. Visgi „Stekas“ abu kartus savo pasirodymą baigdavo jau aštuntfinalio etape, todėl ši serija – dar viena galimybė iškelti klubo vėliavą į naujas aukštumas.

„Sporto istorijų“ kalbintas „Steko“ klubo įkūrėjas ir direktorius Gytis Šukys džiaugiasi, kad sezono viduryje įvykusios permainos, kuomet prie komandos vairo stojo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) patirties turintis Tadas Stankevičius, komandai suteikė naują impulsą:

„Prie komandos prisijungus T. Stankevičiui, taip pat fizinio rengimo treneriui Ugniui Savickui, pasikeitė pats treniruočių procesas ir požiūris į jį. Atsirado didelis dėmesys detalėms, pagerėjo žaidėjų fizinė ir psichologinė būsena.“

„Daugelio vertinimu, šį sezoną turime vieną stipriausių čempionatų per visą NKL istoriją, tad turime tobulėti ir patys. Nors, žiūrint retrospektyviai, per šiuos sezonus esame stipriausios sudėties, tačiau atitinkamai susitiksime ir su stipriausiu aštuntfinalio varžovu, tad neabejoju, kad laukia kieta kova“, – kalbėjo „Steko“ direktorius G. Šukys.

Esminiai pokyčiai sezono viduryje

Tuo metu T. Stankevičius atskleidė, kokiems darbams teikė didžiausią prioritetą, kuomet gruodžio 19 d. tapo naujuoju „Steko“ vyr. treneriu.

„Darbus pradėjau nuo pokalbių ir esamos situacijos išsiaiškinimo. Su krepšininkais apsitarėme savo vaidmenis komandoje, ką kiekvienas iš mūsų galime duoti, kaip mes turime bendrauti komandos viduje. Man svarbu, kad žaidėjai mėgautųsi žaidimu. Reikėjo laiko rasti sprendimus, kurie tiktų mūsų komandai. Tikiu, kad dabar esame gerame kelyje.“

2010 m. įkurtam „Steko“ klubui šis sezonas bet kokiu atveju jau yra ypatingas – klubo spalvas pirmą kartą komandos istorijoje gina legionieriai.

Nors su gynėju Wesley Ouatongo sutartis po bandomojo laikotarpio nebuvo pasirašyta, kitas „Steko“ prancūzas Christopheris Tsamas puikiai pritapo komandoje ir padeda jai siekti pergalių.

Sausio pradžioje į Lietuvą atvykęs įžaidėjas Ch.Tsamas NKL čempionate pelno po 13,5 taško ir fiksuoja 9,7 naudingumo balų vidurkį.

„Tuo metu reikėjo greitų sprendimų ir mes juos padarėme. Puikiai suprantame, kad sezono laikas ir biudžeto galimybės nebuvo mūsų pusėje, bet Chrisas puikiai pritapo ir duoda daug naudos mūsų komandai. Chrisas yra šaunus vyrukas ir labai džiaugiamės jį turėdami“, – sakė T. Stankevičius.

Jei per pirmuosius 22 turus Ukmergės klubas buvo iškovojęs 9 pergales, vadovaujant T. Stankevičiui klubas per 15 rungtynių pasiekė 10 pergalių, o antrąjį etapą baigė per 7 rungtynes iškovodamas net 6 pergales.

„Norime ypatingos energijos ir atsidavimo gynyboje. Taip pat norime puolimo, kuriame kiekvienas žaidėjas turi galimybę išnaudoti savo stipriąsias puses“, – savo krepšinio filosofiją „Sporto istorijoms“ atskleidė T. Stankevičius.

Tarp ginklų – karjeros sezoną žaidžiantis D. Tarvydas

Kalbėdamas apie laukiančią seriją su „Omega-Tauras-LSU“, „Steko“ vyr. treneris atsakė:

„Nesame šios poros favoritai, gerbiame varžovus, bet tuo pačiu tikime savimi ir esame pasiruošę rungtynėms. Treneriai ruošia planus ir neabejoju, kad varžovų treneris Giedrius Kurtinaitis skirs didelį dėmesį mūsų lyderiui Dariui Tarvydui. Kita vertus, turint tokį lyderį, koks šį sezoną yra Darius, visada atsiranda geros galimybės atsiskleisti kitiems komandos žaidėjams, – mintis apie aštuntfinalio seriją dėstė T. Stankevičius. – Taktiniai dalykai, drausmė, rungtynių plano laikymasis labai svarbūs veiksniai, tačiau atkrintamosios rungtynės turi savo specifiką – kita galimybė bus tik po metų. Maksimali energija ir kova – raktas į pergalę.“

„Steko“ vadovas G. Šukys taip pat atskleidė, kaip praėjusią vasarą į savo gretas pavyko prisivilioti D. Tarvydą, kuris, kaip paaiškėjo vėliau, tapo pačiu rezultatyviausiu ir vienu naudingiausių žaidėjų visoje lygoje.

„Su Dariumi paskutinius keletą metų pakankamai aktyviai bendravome dėl galimybės prisijungti prie komandos. Šiemet, susiklosčius dėkingoms aplinkybėms, pavyko tą įgyvendinti. Džiaugiamės rezultatais ir smagu, kad ir pats Darius mėgaujasi krepšiniu ir demonstruoja puikią sportinę formą.“

33-ejų puolėjas šį sezoną vidutiniškai per rungtynes renka po 20,6 taško, 7,4 atkovoto kamuolio ir fiksuoja 25,9 naudingumo balų vidurkį.

Sausį D. Tarvydas buvo pripažintas naudingiausiu NKL krepšininku. Per 30 sezono rungtynių, kurias kol kas D. Tarvydas sužaidė „Steko“ gretose, jis net 12 kartų surinko daugiau nei 30 naudingumo balų, penkis kartus jo naudingumas sieke bent 40 efektyvumo balų ir daugiau.

„Steko“ lyderis nori tik vieno

Kol kas rekordinėmis puolėjo rungtynėmis išlieka spalio 24 d. mačas su „Telšiais“ – tuomet D. Tarvydas pelnė 42 taškus, surinko 52 naudingumo balus ir padėjo iškovoti „Stekui“ pergalę prieš būsimus reguliaraus sezono nugalėtojus.

„Taip, jeigu žiūrėtume statistinius rodiklius, šis sezonas yra geriausias mano karjeroje. Tikiuosi, kad pasibaigus sezonui galėsime džiaugtis ir komandiniu pasiekimu“, – savo mentalitetu prieš NKL atkrintamąsias pasidalino D. Tarvydas.

„Steko“ komandos lyderis tai pat pasidžiaugė trenerio T. Stankevičiaus prisijungimu prie komandos ir kalbėjo apie svarbiausius aštuntfinalio serijos su „Omega-Tauras-LSU“ akcentus:

„Su trenerio atėjimu mūsų veidas labai stipriai pakeitė. Prieš jam ateinant balansavome tarp 12–13 vietos, komanda buvo išsiderinusi. Reguliaraus sezono pabaigoje pasiekėme neblogą pergalių seriją, komanda yra pasiruošusi svarbiausiai sezono atkarpai.“

„Tikiu savimi ir komanda, eisime kovoti. Vienintelis dalykas, kurio tikiuosi, kad kiekvienas iš mūsų parodytume savo geriausią žaidimą, o jeigu kažkur kažkas nesiseks, komandos draugai padėtų atsitiesti. Svarbiausia, kaip ir kiekvienose rungtynėse, bus fiziškumas, jeigu leisimės būti apstumdomi – bus sunku kovoti dėl pergalės. Tik po to jau eina visos taktikos ir detalės“, – įsitikinęs geriausią savo krepšinį karjeroje žaidžiantis D. Tarvydas.

Džiaugiasi Ukmergės krepšinio sirgaliais

Klubo lyderiui antrina ir ilgametis „Steko“ kapitonas, nuo 2020 m. klube rungtyniaujantis vidurio puolėjas Karolis Brusokas:

„Atkrintamosios varžybos visada yra svarbu. Tai etapas, kai nebėra ko taupytis ir reikia rodyti geriausią sportinę formą. Darius iš tikrųjų žaidžia puikų sezoną yra tikras komandos lyderis ir atneša daug naudos ir labai malonu, kad savo komandoje turime tokio aukšto lygio žaidėją. Visgi rezultatų galime pasiekti tik kaip komanda, padėdami vienas kitam ir eidami į aikštę kovoti visu 100 procentų.“

Komandos kapitonas taip pat pasidžiaugė Ukmergės krepšinio sirgaliais, su kuriais „Steko“ krepšininkai užmezga vis tvirtesnius santykius:

„Ryšys su sirgaliais tik didėja. Labai smagu, kad į rungtynes ateina vis daugiau žmonių, kurie palaiko savo miesto komandą. Žmonių gretos tikrai gausėja ir mes, krepšininkai, tikrai tą jaučiame. Labai smagu po rungtynių sirgaliams paspausti rankas ir padėkoti, kad atėjo palaikyti mūsų komandos.“

Tuo metu krepšinio klubo direktorius Gytis Šukys, kalbėdamas apie ilgalaikį klubo vystymą, taip pat pasidžiaugė ilgalaikiais klubo partneriais:

„UAB „Stekas“ yra laiko patikrintas partneris, kartu esantis praktiškai nuo klubo įkūrimo bei stipriai prisidėjęs prie ekipos augimo ir iškovotų pergalių. Vertiname ir puoselėjame šią ilgalaikę, pasitikėjimu grįstą partnerystę.“

„Persikėlimas į Ukmergę, trūkstant infrastruktūros ir dėmesio sostinėje, buvo dėsningas ir pasiteisinęs sprendimas. Esame patenkinti miestiečių palaikymu, augančia sirgalių bendruomene ir didėjančiu savivaldybės dėmesiu, tad belieka džiuginti Ukmergę pergalėmis“, – apibendrino G. Šukys.

„Steko“ klubas savo gyvavimą pradėjo 2010 m. Sostinėje įkurtas klubas ilgą laiką sėkmingai varžėsi įvairiose Vilniaus mėgėjų krepšinio lygose, o metams bėgant organiškai išaugo į profesionalią organizaciją.

2017 m. klubas debiutavo RKL B divizione, o 2019 m. sportiniu principu pakilo į A divizioną, kuriame triumfavo 2022 m. ir taip įgijo teisę žaisti NKL čempionate.

Į skambiausias pergales „Steką“ vedė treneriai Mindaugas Noreika, Tomas Purlys, didelį indėlį į klubo vystymąsi įnešė tituluotas krepšininkas Justas Sinica.