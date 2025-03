Jamesas Hardenas surengė geriausią asmeninį pasirodymą nuo 2019 metų

Šioje dvikovoje Kalifornijos valstijos klubas vertėsi be Khawi Leonardo, kuris prieš tai paskutinėse trejose rungtynėse pelnė po daugiau nei 20 taškų.

Paskutinį kartą pusšimtį taškų J. Hardnenui buvo pavykę pelnyti dar 2019 metais, kada jis atstovavo Hjustono „Rocekets“ komandai, o iš viso tai jau 24 kartas jo karjeroje, kai jam pavyksta pasiekti šią ribą.

Amerikietis svarbius taškus rinko ir pačioje mačo pabaigoje, kai sprendėsi jos likimas. Iki dvikovos galo likus 4 minutėms šeimininkai pirmavo 112:100 ir tuomet jis pelnė 4 taškus paeiliui.

Toks jo pasirodymas buvo visiška priešingybė tam, kokius jis demonstravo pastarąją savaitę, kuomet pelnė 13 ir 18 taškų, o ekipos vyriausiasis treneris Tyronnas Lue dėl suprastėjusių jo pasirodymo kaltino ir nuovargį.

Po mačo barzda teigė, kad trenerio teiginiai apie jo nuovargį „nebuvo tikslūs“, nors ekipa laimėjo tik antras iš paskutinių aštuonių žaistų rungtynių.

„Pailsėsiu po sezono“, – lakoniškai po rungtynių žurnalistei atsakė jis.

"I'll rest when the season's over."



James Harden had the perfect walk-off line after dropping 50 PTS in the Clippers' win 😤 pic.twitter.com/vMHg0J7qsx