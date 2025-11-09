 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos

Stebėkite tiesiogiai: Lietuvos breiko pažiba Bgirl Nicka dalyvauja prestižinėse „Red Bull BC One“ varžybose

2025-11-09 11:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-09 11:00

Sekmadienį Tokijuje vyksta vienas prestižiškiausių breiko turnyrų pasaulyje – „Red Bull BC One“. Lietuvai jis bus ypatingas, nes Tokijuje pasirodys ir mūsų šalies atstovė Dominika Banevič, geriau žinoma kaip Bgirl Nicka.

Sekmadienį Tokijuje vyksta vienas prestižiškiausių breiko turnyrų pasaulyje – „Red Bull BC One“. Lietuvai jis bus ypatingas, nes Tokijuje pasirodys ir mūsų šalies atstovė Dominika Banevič, geriau žinoma kaip Bgirl Nicka.

REKLAMA
0

Turnyrą nuo 12 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojusi sidabro medalį, D. Banevič ir toliau savo talentu džiugina ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Red Bull BC One“ – renginys, kurio finalą stebi milijonai žiūrovų visame pasaulyje. Negana to, būtent šis turnyras gali apversti šokėjų gyvenimus aukštyn kojomis. Po jo atsiveria durys į tarptautines scenas, keliones bei pasaulinį pripažinimą.

REKLAMA
REKLAMA

 

Breiku Nicka susižavėjo dar būdama 5-erių – nuo to laiko tai ją užvaldė. Būdama 10-ies ji apsisprendė tam paskirti savo gyvenimą. Kaip sako pati, net ir tuomet, kai kūnas pavargęs, jos siela ir širdis visuomet ir toliau nori šokti. Savo meistriškumui tobulinti, ji kasdien skiria net šešias valandas praktikos.

REKLAMA

„Nesikoncentruok tik į pergalę. Būk čia ir dabar, daryk tai, ką moki, ir pasitikėk, kad viskas ateis tinkamu metu. Šiandiena – didžiausia dovana, kurią gali turėti, todėl atiduok viską, ką gali, ir būk dėkingas už šią akimirką“, – apie savo svarbiausią pamoką sako ji.

Pirmasis „Red Bull BC One“ renginys įvyko 2004 metais Šveicarijoje, o šiandien jo finalai vyksta nuo Niujorko iki Tokijo.

REKLAMA
REKLAMA

Įspūdingą atmosferą kuria ne tik galinga muzika, ryškūs šviesų šou ir aistringa publika, bet ir ypatingas formatas: čia varžomasi vienas prieš vieną principu, tad kiekviena akimirka – tikras charakterio, kūrybos ir technikos išbandymas.

Įdomu tai, kad per visą „Red Bull BC One“ istoriją vos keli šokėjai yra laimėję titulą daugiau nei vieną kartą, o tai įrodo neįtikėtinai aukštą meistriškumo lygį.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų