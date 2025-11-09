Stebėkite tiesiogiai: Lietuvos breiko pažiba Bgirl Nicka dalyvauja prestižinėse „Red Bull BC One“ varžybose

Turnyrą nuo 12 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Paryžiaus olimpinėse žaidynėse iškovojusi sidabro medalį, D. Banevič ir toliau savo talentu džiugina ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį.
„Red Bull BC One“ – renginys, kurio finalą stebi milijonai žiūrovų visame pasaulyje. Negana to, būtent šis turnyras gali apversti šokėjų gyvenimus aukštyn kojomis. Po jo atsiveria durys į tarptautines scenas, keliones bei pasaulinį pripažinimą.
Breiku Nicka susižavėjo dar būdama 5-erių – nuo to laiko tai ją užvaldė. Būdama 10-ies ji apsisprendė tam paskirti savo gyvenimą. Kaip sako pati, net ir tuomet, kai kūnas pavargęs, jos siela ir širdis visuomet ir toliau nori šokti. Savo meistriškumui tobulinti, ji kasdien skiria net šešias valandas praktikos.
„Nesikoncentruok tik į pergalę. Būk čia ir dabar, daryk tai, ką moki, ir pasitikėk, kad viskas ateis tinkamu metu. Šiandiena – didžiausia dovana, kurią gali turėti, todėl atiduok viską, ką gali, ir būk dėkingas už šią akimirką“, – apie savo svarbiausią pamoką sako ji.
Pirmasis „Red Bull BC One“ renginys įvyko 2004 metais Šveicarijoje, o šiandien jo finalai vyksta nuo Niujorko iki Tokijo.
Įspūdingą atmosferą kuria ne tik galinga muzika, ryškūs šviesų šou ir aistringa publika, bet ir ypatingas formatas: čia varžomasi vienas prieš vieną principu, tad kiekviena akimirka – tikras charakterio, kūrybos ir technikos išbandymas.
Įdomu tai, kad per visą „Red Bull BC One“ istoriją vos keli šokėjai yra laimėję titulą daugiau nei vieną kartą, o tai įrodo neįtikėtinai aukštą meistriškumo lygį.
