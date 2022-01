Staigmena neišmušė iš vėžių: Ąžuolas Tubelis prisidėjo prie pergalės NCAA pirmenybėse

Lietuvių atstovaujamas universitetas namuose 67:56 (32:32, 35:24) nukovė Arizonos valstijos universiteto „Sun Devils“ (6/12) komandą.

Tautvilas nerungtyniavo šiose rungtynėse, o Ąžuolas per 21 minutę pasižymėjo 6 taškais (2/7 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 atšokusius kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo metimą, kartą suklydo ir sykį prasižengė.

Nugalėtojams po 14 taškų surinko Bennedictas Mathurinas (0/8 trit.) ir Oumaras Ballo. 12 pridėjo Christianas Koloko (13 atk. kam., 5 blk.).

Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai žaidė D.J. Horne‘as su 17 taškų, 10 įmetė Jay Heathas.

Rungtynių išvakarėse brolius Tubelius netikėtu vizitu nustebino jų mama, kuri taip pat stebėjo šį mačą.

A game day surprise all the way from Lithuania 🇱🇹



The boys had no idea their mom had made the trip all the way to America for today’s game. pic.twitter.com/d2BzUXCZNn