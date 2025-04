Sparčiai besipildantis „Rally Lazdijai ‘25“ dalyvių sąrašas žada intrigą

Vos prasidėjus registracijai į „7bet Rally Lazdijai ‘25“ varžybas, viena po kitos ėmė pildytis dalyvių sąrašo eilutės. Vos per kelias pirmąsias paraiškų teikimo dienas norą čia dalyvauti pareiškė net 47 ekipažai. Be to, kol kas sąraše dar nematyti kelių greičiausių Lietuvos lenktynininkų – praėjusių metų čempionų Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno, naują automobilį įsigijusio Vaidoto Žalos su Ivo Pūkiu bei apie galimą sugrįžimą į ralio trasas užsiminusio legendinio Lietuvos lenktynininko Vytauto Švedo, kuriam stenogramą, tikėtina, vėl skaitys Žilvinas Sakalauskas.

47-ių „7bet Rally Lazdijai ‘25“ varžyboms užsiregistravusių dalyvių sąraše galima rasti lenktynininkus iš penkių šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos. Čia jau puikuojasi Roko Steponavičiaus, Giedriaus Notkaus, Martyno Samsono, Nedo Radišausko, Ramūno Čapkausko ir jų šturmanų pavardės.

Bene daugiausiai intrigos šiuo metu kelia į ralį sugrįžtantis Justas Tamašauskas, kuris su šturmanu Algirdu Pranckūnu užsiregistravęs dalyvauti Mindaugo Varžos dirbtuvėse sutvertu „Hyundai i20 VRT“ automobiliu.

„Automobilis paruoštas. Liko smulkmenos, lipdukai. Pirminis planas – važiuoti visą sezoną. Planuojame keletą testų su automobiliu – savaitę prieš Visaginą ir pačiame Visagino ralyje į kurį žiūrime kaip į treniruotę prieš „7bet Rally Lazdijai ‘25“. Taigi, iki Lazdijų turėsime apie 150-200 greičio ruožų kilometrų.

Kalbant apie sugrįžimą į ralį, tai norisi sugrįžti su technika, potencialiai galinčia atnešti aukštus rezultatus. Tai nėra lengvas finansinis kelias, kad tai pasiektume. Tačiau gavau pasiūlymą, kuris gundė ir anksčiau, bet dabar tapo realus, todėl nusprendėme važiuoti Mindaugo Varžos kurtu automobiliu.

Tikiu, kad ši technika yra pajėgi ir tikrai gali būti dešimtuke, nors aš labiau norėčiau galvoti apie penketuką. Turime prasukti kilometrus, priprasti prie technikos, ją susireguliuoti ir tada bus galima kalbėti apie rezultatus.

Lazdijuose esu važiavęs anksčiau, kai vyko Druskininkų ralis. 2023-iais metais čia esu važiavęs sprintą. Šis kraštas mano jau „čiupinėtas“. Pernai aš nevažiavau, bet manau, kad supratimą apie šį kraštą, jo kelius bei grunto specifiką tikrai turiu. Visi regionai savitai smagūs, tad Lazdijai – ne išimtis. Jei priprasime prie automobilio, tai ralio specifika tikrai nedarys įtakos rezultatui. Šiaip ralis Lazdijuose visada geras, šiais metais dar ir kompaktiškas.

Mūsų automobilis turi nemažai reguliavimo galimybių. Jei lis lietus, galime padaryti jį minkštu, jei bus sausa, galime pasikietinti. Iš automobilio pusės nematau jokių problemų važiuoti greitai. Tereikia patiems prisitaikyti prie šio technikos pokyčio“, - sakė Justas Tamašauskas.

„7bet Rally Lazdijai ‘25“ dalyvių šiemet lauks devyni greičio ruožai, kurių bendras ilgis perkops 90 kilometrų. Organizatoriai jau anksčiau skelbė, kad šiais metais sportininkams pasiūlys ir naujų, ir anksčiau jau važiuotų, bet pakoreguotų greičio ruožų.

Šiuo metu, ralio svetainėje www.7betrally.lt galima ne tik stebėti besipildantį dalyvių sąrašą, bet ir pavartyti pirmąjį (elektroninį) ralio gidą. Jam rasite daug vertingos informacijos apie apgyvendinimą, saugumą, varžybų programą, gide – ir pirmoji ralio pažintis su varžybų saugos automobiliu „Dacia Bigster“. Bigster „mažyliai“ Lietuvoje debiutavo balandžio mėnesį, o jau gegužės 16-17 dienomis juos bus galima gyvai apžiūrėti Lazdijuose. Daugiau informacijos artėjant „7bet Rally Lazdijai ‘25“ varžyboms bus galima rasti „Facebook“ paskyroje arba varžybų interneto puslapyje www.7betrally.lt.