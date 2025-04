Slalomo lenktynininkai jau galanda ginklus pirmam Lietuvos čempionato etapui

Trasoje lauks naujovės

Praėjusiais metais pirmą sykį Molėtuose, daugiafunkcinėje aikštelėje surengtas Lietuvos automobilių slalomo čempionato etapas sulaukė daug gerų atsiliepimų iš dalyvių dėl kokybiškos asfalto dangos ir galvą pasukti privertusios trasos konfigūracijos. Taigi, šių varžybų rengėjai - „Motorsport Promoter“ nusprendė Lietuvos automobilių slalomo čempionatą atidaryti ir šiemet.

Šių varžybų organizatorius Darius Šileikis pasakoja, kad balandžio 26-ą dieną dalyvių čia lauks visas kokteilis klasikinio slalomo elementų, tad sportininkams prireiks tiek tikslumo, tiek greičio.

„Džiaugiuosi, kad antrus metus iš eilės būtent mūsų organizacijai tenka atidarinėti Lietuvos automobilių slalomo čempionatą. Molėtai jau priprato, supranta ir žino apie tai, koks tai renginys, ko iš jo tikėtis. Lengvai viską pavyko suderinti tiek su savivalda, tiek su kitomis įstaigomis, tad džiaugiamės, kad vėl lenktyniausime Molėtuose.

Slalomo čempionato dalyviai tikrai sulauks naujų trasos elementų, kurie nėra tradiciniai. Reikės pagalvoti apie tai, kokia trajektorija įvažiuoti, kokiu greičiu tą daryti. Tai nebus paprastas važiavimas „gyvatėle“. Jau praėjusiais metais dalyviai mūsų rengtuose trijuose sezono etapuose turėjo tris naujus trasos elementus. Daug atskleisti negaliu, bet galvą pasukti tikrai reikės.

Tradiciškai bus įtraukti ir mažieji žiūrovai. Pernai vaikams iki šešerių metų mes įrengėme atskirą slalomo trasą, kurioje jie galėjo važinėti vaikišku elektriniu automobiliu. Šiemet panaši pramoga lauks ir vyresnių vaikų, kurie galės išmėginti elektrinį kartingą, pravažiuoti mažąją slalomo trasą. Už tai visi gaus po medalį. Tai tarsi duoklė miestui ir tuo pačiu noras populiarinti šią sporto šaką“, – pasakojo „Motosport Promoter“ vadovas Darius Šileikis.

FWD klasėje – grandų mūšis

Šiuo metu paraiškas lenktyniauti jau yra pateikę daugiau nei trys dešimtys dalyvių. Jų gretose galima rasti tiek naujokų, tiek slalomo sporto šakos vilkų, praėjusių ar ankstesnių metų čempionų, kurie į Molėtus atvažiuoja tik su aukščiausiomis ambicijomis – atidaryti savo taškų sąskaitą iškovojant maksimalų balų skaičių pirmame etape.

Šiemet itin kovingai nusiteikęs Algirdas Gricius. Jis pernai į prizininkų gretas nepateko tik dėl to, kad praleido du sezono etapus. Tačiau šiemet lenktynininkas žada startuoti visuose etapuose ir neslepia noro iškovoti pirmąjį savo čempiono titulą klasikiniame slalome.

„Planuoju važiuoti su naujomis padangomis. Pasikeitęs ir mano „civikas“. Pasikeitė stabilizatoriai, sėdėjimo pozicija, padaryta dar šiek tiek modifikacijų. Taip pat perrinkome pavarų dėžę. Čia turbūt esminiai dalykai. O nusiteikęs aš kovingai, stengsiuosi dalyvauti visuose etapuose ir varžytis dėl čempiono titulo. Tikiuosi, kad Molėtų trasa man tiks, nebus labai lėtų „gyvatėlių“. Nekantriai laukiu varžybų“, – sakė priekine ašimi varomų automobilių įskaitos dalyvis Algirdas Gricius, vairuosiantis „Honda Civic“.

Praėjusių metų FWD klasės vicečempionas Tomas Markelevičius sezonui taip pat ruošiasi. Jis čia startuos kartu su savo žmona Rūta.

„Praėjusių metų sezone mums vėl pavyko išlikti tarp greičiausių slalomo dalyvių. Jau septynerius metus neiškrentu ir greičiausiųjų trejetuko, du sykius esu tapęs šalies čempionu FWD ir AWD klasėse su „Mitsubishi Colt“ ir „Toyota GR Yaris“. Stabiliai prizinėse pozicijose važiuoja ir žmona.

Be to, pernai aš buvau pripažintas Lietuvos automobilių sporto meistru – pirmuoju šalyje, kuris per ilgametes pastangas šį titulą iškovojo važiuodamas vien tik slalomo čempionate. Mano žmona Rūta pernai laimėjo čempionės titulą Moterų klasėje ir iškovojo kandidatės į sporto meistres vardą. Atrodytų, kad su tokiais pasiekimais slalome jau pasiekta viskas, tačiau važiuosime ir toliau.

Turime „222E“ autoservise mūsų komandos mechaniko Egidijaus Česnelio puikiai prižiūrimą „Mitsubishi Colt“, kuris jau pilnai paruoštas sezonui. Visi mazgai peržiūrėti. Jau turėjome ir vieną treniruotę, kurioje išbandėme naujas „Zestino“ padangas, su kuriomis šiemet startuosime. Padangos paliko gerą įspūdį. Tą bylojo ir rezultatai. Įgūdžiai, panašu, per žiemą lyg ir niekur nedingę, todėl nusprendėme, kad šiais metais ir toliau bandysime kovoti dėl aukščiausių pozicijų visame čempionate“, – sakė Tomas Markelevičius.

RWD čempionas nei technikos, nei padangų pasirinkimo nepakeitė

Ambicijų nestokoja ir praėjusių metų RWD – galu varomų automobilių įskaitos čempionas Darius Morkūnas. „Mazda MX-5 Miata“ modelį vairuojantis sportininkas pasakoja, kad Molėtų etapas jam kelia teigiamus prisiminimus, nors tąkart jam paskutinį važiavimą teko atlikti per gausiai prapliupusią liūtį.

„Startuosiu tuo pačiu automobiliu. Jokių pakeitimų nuo pernai metų nėra. Padangų modelis išlieka tas pats. Jau ketvirti metai važiuoju būtent RGC padangomis, su tuo pačiu automobiliu.

Praėjusiais metais RWD klasėje tapau čempionu, laimėjęs paskutinį etapą, kuriame ir sprendėsi visi sezono klausimai. Tikiuosi, kad toks pat intriguojantis ir įtemptas bus ir šių metų sezonas. Molėtuose man pernai labai patiko trasa, trasos asfaltas, gavome ir lietaus. Konfigūracija irgi buvo tokia įdomesnė, netradicinė. Įdomu, ką organizatoriai sugalvojo šiemet“, – sakė Darius Morkūnas.

Į trasą grįžta pergalių ištroškęs AWD čempionas

Bene labiausiai intriguoja AWD – visais ratais varomų automobilių klasės dalyvio Regimanto Nevulio sugrįžimas. Ankstesniais metais jis tapo Lietuvos čempionu prie „Volkswagen Golf“ vairo. Prieš keletą metų jis šį modelį iškeitė į kur kas tobulesnį ir technologiškai pažangesnį „Ford Focus RS“.

Apšilęs kojas ir rankas prie šio automobilio vairo Regimantas Nevulis Molėtuose startavo ir pernai, tačiau visame sezone nedalyvavo, todėl metinėje įskaitoje jo pavardė tarp šalies čempionų neatsirado. Tačiau šiemet Panevėžio rajono sportininkas žada nepraleisti nė vieno etapo ir taikosi į šios klasės elito gretas.

Čempionate, Moterų klasėje startuos ir jo žmona Sandra, tačiau jos naujasis šio sezono pirkinys – „Mini Cooper S“ po pirmųjų priešsezoninių varžybų patyrė variklio gedimą, tad šiuo metu ASK „Ladasport“ garaže vyksta lenktynės su laiku.

„Slalomo čempionu tapau dar 2020-ais metais. Vėliau trejus metus praleidau, orientavausi į automobilių krosą. Praėjusiais metais į slalomą vėl „išlindau“ tik pasitikrinti savo sugebėjimus prie naujojo automobilio vairo būtent Molėtuose, o šiemet planuoju važiuoti visą sezoną. Mėginsiu įrodyti, kad „Ford Focus RS“ automobilis gali būti konkurencingas ir pranašesnis už dominuojančius „Toyota GR Yaris“ automobilius. Molėtų trasos danga jau žinoma, o automobiliui telieka pakeisti alyvą ir uždėti naujas padangas, kurios jau nupirktos.

Žmonos automobilio variklis šiuo metu jau yra išardytas. Iš Kauno šiandien turėčiau parsivežti kitą kompresorių ir per kitą savaitę tikimės automobilį paleisti.

Molėtuose pernai buvo tikrai įdomu. Trasa buvo kitokia nei dažniausiai būna kitur. Dėl to tikrai galima pagirti organizatorius. Man gal buvo kiek per lėta konfigūracija, bet trasa vienoda visiems. Kokia bus, tokioje kovosime“, – sakė Regimantas Nevulis.

Daugiau informacijos apie artėjančias varžybas galima rasti paspaudus ČIA, o registracija į lenktynes vyksta „Finišas.lt“ platformoje.