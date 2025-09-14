Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Spanoulio atsakas Šengunui: jis per mažas vaikas, kad kalbėtų apie Giannį

2025-09-14 20:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-14 20:34

Vassilis Spanoulis savo karjeroje iškovojo du medalius Europos čempionate kaip žaidėjas, o dabar tai pirmąsyk padarė ir kaip treneris.

V.Spanoulis džiaugėsi medaliu (FIBA nuotr.)

Vassilis Spanoulis savo karjeroje iškovojo du medalius Europos čempionate kaip žaidėjas, o dabar tai pirmąsyk padarė ir kaip treneris.

REKLAMA
1

Graikas džiaugėsi, kad galėjo tapti istorijos dalimi po 16 metų pertraukos.

„Geros rungtynės, vienos geriausių turnyre. Dominavome ir gynyboje, ir puolime. Džiaugiuosi už komandą, už tautą, graikai šio medalio nusipelnė. Giannis, Sloukas ir kiti vyrukai nusipelnė jo. Esu palaimintas treniruodamas šią komandą, planą įvykdėme“, – po bronzinio mačo su suomiais teigė V.Spanoulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat rėžė atsaką Alperenui Šengunui. Turkas po pusfinalio kalbėjo, kad Giannis Antetokounmpo nėra geras kamuolių skirstytojas, o tai akcentuojant, turkai ir pristabdė Graikijos lyderį.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai, kad G.Antetokounmpo sustabdyti įmanoma, kalbėjo ir Erginas Atamanas.

„Šengunas yra per mažas vaikas, kad kalbėtų apie Giannį. Girdėjome daug minčių iš žmonių, kurie nesupranta krepšinio, kad turkai sustabdė Giannį – tai mėšlas. Mums nebuvo gera diena, Giannį prametė keturis gerus metimus iš po krepšio, šešiskart rado komandos draugus, bet jie nepataikė, nenoriu girdėti šio mėšlo. Jis skirtas medijai, žmonėms, kurie nesupranta krepšinio.

Gerbiu Atamaną, turime gerus santykius, jis geras treneris, bet tai kita istorija. Tokie dalykai mane liūdna, nes tai neteisinga. Mes patys turėjome blogas rungtynes pusfinalyje, turkai žaidė geriau ir tiek“, – sakė V.Spanoulis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų