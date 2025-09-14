Spanoulio atsakas Šengunui: jis per mažas vaikas, kad kalbėtų apie Giannį

Graikas džiaugėsi, kad galėjo tapti istorijos dalimi po 16 metų pertraukos.
„Geros rungtynės, vienos geriausių turnyre. Dominavome ir gynyboje, ir puolime. Džiaugiuosi už komandą, už tautą, graikai šio medalio nusipelnė. Giannis, Sloukas ir kiti vyrukai nusipelnė jo. Esu palaimintas treniruodamas šią komandą, planą įvykdėme“, – po bronzinio mačo su suomiais teigė V.Spanoulis.
Jis taip pat rėžė atsaką Alperenui Šengunui. Turkas po pusfinalio kalbėjo, kad Giannis Antetokounmpo nėra geras kamuolių skirstytojas, o tai akcentuojant, turkai ir pristabdė Graikijos lyderį.
Apie tai, kad G.Antetokounmpo sustabdyti įmanoma, kalbėjo ir Erginas Atamanas.
„Šengunas yra per mažas vaikas, kad kalbėtų apie Giannį. Girdėjome daug minčių iš žmonių, kurie nesupranta krepšinio, kad turkai sustabdė Giannį – tai mėšlas. Mums nebuvo gera diena, Giannį prametė keturis gerus metimus iš po krepšio, šešiskart rado komandos draugus, bet jie nepataikė, nenoriu girdėti šio mėšlo. Jis skirtas medijai, žmonėms, kurie nesupranta krepšinio.
Gerbiu Atamaną, turime gerus santykius, jis geras treneris, bet tai kita istorija. Tokie dalykai mane liūdna, nes tai neteisinga. Mes patys turėjome blogas rungtynes pusfinalyje, turkai žaidė geriau ir tiek“, – sakė V.Spanoulis.
