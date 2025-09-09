Skandalingai pasisakęs Javtokas traukiasi iš pareigų

Vis dėlto šiai sąjungai nebuvo lemta išsipildyti. Buvęs krepšininkas skandalingai pasisakė internetinėje laidoje „Nepatogūs klausimai“, jo pareiškimai užgavo komandos naujokę Kamilę Nacickaitę.
Netrukus savo nuomonę suskubo išsakyti ir pati krepšininkė, tyrimą pradėjo Asociacija „Lietuvos krepšinis“, o „Kibirkštis“ prabėgus vos dienai paskelbė apie R.Javtoko pasitraukimą.
„Viešumoje pasirodžius galimai rasistinio ir seksistinio pobūdžio pasisakymui internetinėje laidoje, Robertas Javtokas, vadovaudamasis klubo vertybėmis, informavo Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio klubo vadybą, kad neužims klube jokių pareigų.
Klubas tvirtai pasisako prieš bet kokias diskriminacijos formas ir bet kokį nepagarbų elgesį. Klubo vertybės grindžiamos pasitikėjimu ir pagarba žaidėjoms, darbuotojams, sirgaliams ir visai bendruomenei. Diskriminacijai nėra vietos nei aikštėje, nei už jos ribų.
Vilniaus „Kibirkšties“ klubas vertina ir gerbia Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst indėlį į Lietuvos krepšinį, profesionalumą ir pasiekimus, kurie įkvepia tiek jaunąsias sportininkes, tiek visą šalies bendruomenę bei apgailestauja, kad pastarasis įvykis sukėlė abejonių bei neigiamų emocijų“, – teigiama klubo pranešime.
„Kibirkštis“ pastaraisiais metais kelia klubo standartus – daugkartinės šalies čempionės tarpsezoniu sutvirtino sudėtį ir varžysis moterų Eurolygos atrankoje.
