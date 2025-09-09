Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Skandalingai pasisakęs Javtokas traukiasi iš pareigų

2025-09-09 17:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 17:11

Robertas Javtokas turėjo tapti vienu iš Vilniaus „Kibirkšties" veidų – jis buvo tapęs klubo dalininku ir turėjo eiti jame prezidento pareigas.

R.Javtokas paliko Vilniaus klubą (BNS nuotr.)

Robertas Javtokas turėjo tapti vienu iš Vilniaus „Kibirkšties“ veidų – jis buvo tapęs klubo dalininku ir turėjo eiti jame prezidento pareigas.

9

Vis dėlto šiai sąjungai nebuvo lemta išsipildyti. Buvęs krepšininkas skandalingai pasisakė internetinėje laidoje „Nepatogūs klausimai“, jo pareiškimai užgavo komandos naujokę Kamilę Nacickaitę.

Netrukus savo nuomonę suskubo išsakyti ir pati krepšininkė, tyrimą pradėjo Asociacija „Lietuvos krepšinis“, o „Kibirkštis“ prabėgus vos dienai paskelbė apie R.Javtoko pasitraukimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viešumoje pasirodžius galimai rasistinio ir seksistinio pobūdžio pasisakymui internetinėje laidoje, Robertas Javtokas, vadovaudamasis klubo vertybėmis, informavo Vilniaus „Kibirkšties“ moterų krepšinio klubo vadybą, kad neužims klube jokių pareigų.

Klubas tvirtai pasisako prieš bet kokias diskriminacijos formas ir bet kokį nepagarbų elgesį. Klubo vertybės grindžiamos pasitikėjimu ir pagarba žaidėjoms, darbuotojams, sirgaliams ir visai bendruomenei. Diskriminacijai nėra vietos nei aikštėje, nei už jos ribų.

Vilniaus „Kibirkšties“ klubas vertina ir gerbia Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst indėlį į Lietuvos krepšinį, profesionalumą ir pasiekimus, kurie įkvepia tiek jaunąsias sportininkes, tiek visą šalies bendruomenę bei apgailestauja, kad pastarasis įvykis sukėlė abejonių bei neigiamų emocijų“, – teigiama klubo pranešime.

„Kibirkštis“ pastaraisiais metais kelia klubo standartus – daugkartinės šalies čempionės tarpsezoniu sutvirtino sudėtį ir varžysis moterų Eurolygos atrankoje.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Palaikom
Palaikom
2025-09-09 18:08
Javtoką, jis nepasakė nieko blogo- ar nieko asmeniško... Tos kurios su negrais - tegu varo ir gyvena i juodaodziu salis ! Ner ko maisyti musu gimtines kraujo...
Atsakyti
"didelė netektis"
"didelė netektis"
2025-09-09 18:28
Na baisiai prestižinės pareigos. lesbiečių federacijai vadovaut.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
