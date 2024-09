Shaqas pažėrė kritikos Victorui Wembanyamai: „Nemanau, kad jis gali dominuoti“

Pasak keturiskart NBA čempiono San Antonijaus „Spurs“ lyderiui dominuoti stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje prancūzui bus sunku dėl jo pomėgio mėtyti metimus iš vidutinio nuotolio.

„Wembis yra puikus žaidėjas. Bet aš tikrai nemanau, kad jis gali dominuoti, kai mėto tiek daug metimų iš vidutinio nuotolio. Manau, jei NBA vidutinis žaidėjų ūgis būtų 226 cm, tada atsakymas būtų taip. Kai tu mėtai iš vidutinio nuotolio, visada bus gerų ir blogų dienų. Tačiau jis yra puikus žaidėjas ir linkiu jam sėkmės“, – sporto analitikui Patui McAfee sakė NBA legenda.

.@SHAQ kept it real with the @PatMcAfeeShow about being considered one of the "most dominant" players in the game of basketball 🔥 pic.twitter.com/xztlJ0Tgjb

