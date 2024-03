Victoras Wembanyama juokauti olimpiadoje nenusiteikęs: „Rezultatas žemiau aukso būtų nesėkmė“

20-metis krepšininkas paaiškino, kad Prancūzijoje vyksiančiose žaidynėse jo šaliai bus galima pasiekti tik vieną rezultatą.

„Bet koks kitas rezultatas, išskyrus pirmąją vietą, būtų nesėkmė, nes galėjome pasiekti geresnių rezultatų. Nereikėtų gailėtis, bet tai labai lengvai pasiekiamas tikslas“, – užtikrintai sakė jis.

„Man daug labiau patinka susidurti su geriausia jų komanda nei su antrąja ar trečiąja. Susidurti su jais finale ar grupės etape man tas pats“, – pridūrė jis.

Kalbėdamas apie burtus, kurie Prancūziją nubloškė į vieną grupę su Vokietija, Japonija ir atrankos turnyro Latvijoje nugalėtoja, „Spurs“ naujokas pridūrė, kad komandos nėra iš lengvųjų.

„Turime grupę, kuri yra potencialūs spąstai. Tačiau tai yra olimpinės žaidynės: jei norime nueiti toli, neišvengiamai turėsime žaisti prieš didžiuosius.“

Victor Wembanyama's mindset going into the 2024 Olympics:



“Anything other than gold would be a failure.”



(Via: @TheoQuintard) pic.twitter.com/0a7vSKofRJ