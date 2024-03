Paaiškėjo potencialūs Lietuvos rinktinės varžovai olimpinėse žaidynėse

Olimpinių žaidynių krepšinio turnyre viso dalyvaus 12 rinktinių, o garantuotas vietas jau turi Serbija, Prancūzija, Vokietija, Australija, Kanada, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Pietų Sudanas.

Lietuvos rinktinė liepos 2-7 dienomis dalyvaus atrankos turnyre Puerto Rike, kur A grupėje taip pat kovos Meksika ir Dramblio Kaulo Krantas, tuo tarpu B grupėje – Italija, Bahreinas ir Puerto Rikas. Kiti atrankos turnyrai vyks Ispanijoje, Latvijoje ir Graikijoje.

Šalia trečiajame krepšelyje buvusio Puerto Riko atrankos nugalėtojo taip pat buvo Kanada ir Prancūzija.

Po burtų traukimo ceremonijos paaiškėjo, kad Puerto Riko atrankos nugalėtojas žais C grupėje, kartu su Serbija, JAV ir Pietų Sudanu.

