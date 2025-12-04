Sergejus Maslobojevas dalinasi svarbia žinute: gavo plaukų tyrimo rezultatus

Ketvirtadienį S. Maslobojevas pasidalino „AlphaBioLabs“ laboratorijos rezultatais, kurie skelbia, kad kovotojas nevartojo dopingo.
Spalio 6-ą dieną S. Maslobojevas gavo plaukų tyrimus, kurie pagal kovotojo plaukų ilgį galėjo parodyti 3 su puse mėnesio dopingo vartojimo pėdsakus, tačiau dėl draudžiamų medžiagų tyrimas buvo neigiamas. Šis laikotarpis apima tą, kuriuo „Glory“ taip pat ėmė dopingo testus ir jie buvo teigiami.
„Tai iš kur pas juos ten yra? Eik tu... Iš kur pas juos dvejuose testuose buvo, jeigu naguose ir plaukuose nėra“, – emocingai kalbėjo S. Maslobojevas. – Kai virš trijų mėnesių gyveni su šia žinia ir tu nežinai ko tikėtis. Kai tave įtikina, nes tu dieną pradedi su ta mintimi ir su ja eini miegoti. Šią vasarą galėjau taip produktyviai leisti, bet leidau bet kaip, kad tik užsimiršti. Tu pradedi tikėti, kad gal kažkaip kažkas.. Nauja klinija, leido vaistus, nuskausminamuosius į riešą. Kažkas rašė, kad gal po plaukų transplantacijos.. Gal papildai, bet papildus visus išžiūrėjome.“
S. Maslobojevo mylimoji Santa taip pat perdavė žinutę „heiteriams“: „Tai yra žinutė visiems laido riteriams, visiems kovotojams, kurie save skaito labai vyrais, tie, kurie rašinėjo šlykščias žinutes.“ Po šių žodžių ji į kamerą parodė vidurinį pirštą.
Nagų ir plaukų mėginiai Londone buvo paimti dar rugsėjo 4-ą dieną. Apie nagų tyrimus S. Maslobojevas dalinosi dar lapkričio viduryje.
„Viskas atvira: tikros emocijos, mūsų reakcijos ir aiškus signalas, kad visada buvom už švarų sportą. Jei reikės, judėsim į teismus, o išlaidos gali būti kosminės (nuo 50 iki 180000€), tad teks ieškoti ir bendruomenės palaikymo. bet apie tai dar pakalbėsime ateityje...“, – apie video blogą sakė S. Maslobojevas.
„Glory“ čempiono diržo S. Maslobojevas atsisakė rugpjūčio 26-ą dieną.
