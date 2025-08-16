Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Serbijos krepšininkai sutriuškino Čekijos rinktinę

2025-08-16 08:57
2025-08-16 08:57

Galingą puolimą pademonstravusi Serbijos rinktinė pasiekė triuškinančią pergalę kontroliniame mače.

Bogdanas Bogdanovičius | FIBA nuotr.

Galingą puolimą pademonstravusi Serbijos rinktinė pasiekė triuškinančią pergalę kontroliniame mače.

0

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Miunchene 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16) susitvarkė su Čekijos krepšininkų iššūkiu.

Turnyro finale serbai susikaus su Vokietijos nacionaline komanda.

Nugalėtojams 20 taškų surinko Bogdanas Bogdanovičius, 12 pridėjo Nikola Jokičius (6 rez. perd.), po 10 – Nikola Jovičius ir Nikola Milutinovas.

Čekams 12 taškų įmetė Martinas Križas, po 11 pasižymėjo Ondrejus Hanzlikas, Janas Zidekas ir Martinas Peterka.

