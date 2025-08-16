Serbijos krepšininkai sutriuškino Čekijos rinktinę

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai Miunchene 113:84 (29:21, 32:27, 31:20, 21:16) susitvarkė su Čekijos krepšininkų iššūkiu.
Turnyro finale serbai susikaus su Vokietijos nacionaline komanda.
Nugalėtojams 20 taškų surinko Bogdanas Bogdanovičius, 12 pridėjo Nikola Jokičius (6 rez. perd.), po 10 – Nikola Jovičius ir Nikola Milutinovas.
Čekams 12 taškų įmetė Martinas Križas, po 11 pasižymėjo Ondrejus Hanzlikas, Janas Zidekas ir Martinas Peterka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!