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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Septyni žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių, o „Spurs“ sutriuškino „Jazz“

2026-11-03 07:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 07:58
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Penktąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo San Antonijaus „Spurs“ ekipa, kuri namuose 119:97 sutriuškino Jutos „Jazz“ krepšininkus.

Wembanyama | Scanpix nuotr.

Penktąją pergalę iš eilės NBA pirmenybėse iškovojo San Antonijaus „Spurs“ ekipa, kuri namuose 119:97 sutriuškino Jutos „Jazz“ krepšininkus.

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Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Dylanas Harperis, pelnęs 17 taškų.

Victoras Wembanyama surinko dvigubą dublį – 12 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 3 blokuotus metimus.Stephonui Castle'ui pavyko pelnyti 16 taškų, o Keldonas Johnsonas pridėjo 15.

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Iš viso net septyni „Spurs“ krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių.

Trečiajame kėlinyje šeimininkai iš žaidimo pataikė net 60 proc. metimų ir laimėjo ketvirtį 35:20. Per šią atkarpą V. Wembanyama, D. Harperis, S. Castle'as ir De'Aaronas Foxas pelnė po 6 taškus, o „Spurs“ pranašumas išaugo iki 25 taškų.

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Visi penki San Antonijaus starto penketo žaidėjai kartu pelnė 68 taškus.

„Spurs“ taip pat dominavo greitajame puolime, kuriame varžovus pranoko 26:9, o baudos aikštelėje surinko 52 taškus prieš „Jazz“ pelnytus 36.

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San Antonijaus klubas pirmą kartą šį sezoną neleido varžovams pasiekti 100 taškų ribos.

Jutos ekipoje rezultatyviausiai žaidė L. Markkanenas, pelnęs 22 taškus ir atkovojęs 8 kamuolius. D. Petersonas pridėjo 14 taškų.

„Jazz“ patyrė jau penktąjį pralaimėjimą iš eilės.

Artimiausias rungtynes „Spurs“ trečiadienį namuose žais su Dalaso „Mavericks“, o „Jazz“ išvykoje susitiks su Naujojo Orleano „Pelicans“.

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„Spurs“: Dylanas Harperis 17 (5/8 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Stephonas Castle 16 (5/9 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 15 (4/10 dvit., 7 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 13 (3/4 trit.), Victoras Wembanyama (5/10 dvit., 0/5 trit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.) ir De'Aaronas Foxas (4/7 dvit.) po 12, Devinas Vassellas 11 (4/7 dvit.), Julianas Champagnie (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Luke Kornetas (5 atk. kam.) po 8, Tarris Reedas 4 (7 atk. kam.), Carteris Bryantas 3.

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„Jazz“: Lauri Markkanenas 22 (4/9 dvit., 4/7 trit., 8 atk. kam.), Darrynas Petersonas 14 (3/9 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Jaxsonas Hayesas (4/9 dvit., 5 atk. kam.) ir Joshas Okogie po 9, Mo Bamba 8 (3/5 dvit., 8 atk. kam.), Keyonte George (2/7 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam.), Brice Sensabaughas (1/6 trit.) ir Isaiahas Collieris po 7, Ace Bailey 5 (1/6 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.), Svi Mykhailiukas (1/4 trit.) ir Joshas Greenas po 3, Tony Bradley 2, Kyle Filipowski 1.

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