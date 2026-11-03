Septyni žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių, o „Spurs“ sutriuškino „Jazz“

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Dylanas Harperis, pelnęs 17 taškų.
Victoras Wembanyama surinko dvigubą dublį – 12 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 3 blokuotus metimus.Stephonui Castle'ui pavyko pelnyti 16 taškų, o Keldonas Johnsonas pridėjo 15.
Iš viso net septyni „Spurs“ krepšininkai surinko dviženklį taškų skaičių.
Trečiajame kėlinyje šeimininkai iš žaidimo pataikė net 60 proc. metimų ir laimėjo ketvirtį 35:20. Per šią atkarpą V. Wembanyama, D. Harperis, S. Castle'as ir De'Aaronas Foxas pelnė po 6 taškus, o „Spurs“ pranašumas išaugo iki 25 taškų.
Visi penki San Antonijaus starto penketo žaidėjai kartu pelnė 68 taškus.
„Spurs“ taip pat dominavo greitajame puolime, kuriame varžovus pranoko 26:9, o baudos aikštelėje surinko 52 taškus prieš „Jazz“ pelnytus 36.
San Antonijaus klubas pirmą kartą šį sezoną neleido varžovams pasiekti 100 taškų ribos.
Jutos ekipoje rezultatyviausiai žaidė L. Markkanenas, pelnęs 22 taškus ir atkovojęs 8 kamuolius. D. Petersonas pridėjo 14 taškų.
„Jazz“ patyrė jau penktąjį pralaimėjimą iš eilės.
Artimiausias rungtynes „Spurs“ trečiadienį namuose žais su Dalaso „Mavericks“, o „Jazz“ išvykoje susitiks su Naujojo Orleano „Pelicans“.
„Spurs“: Dylanas Harperis 17 (5/8 dvit., 7 atk. kam., 8 rez. perd.), Stephonas Castle 16 (5/9 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 15 (4/10 dvit., 7 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 13 (3/4 trit.), Victoras Wembanyama (5/10 dvit., 0/5 trit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.) ir De'Aaronas Foxas (4/7 dvit.) po 12, Devinas Vassellas 11 (4/7 dvit.), Julianas Champagnie (2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Luke Kornetas (5 atk. kam.) po 8, Tarris Reedas 4 (7 atk. kam.), Carteris Bryantas 3.
„Jazz“: Lauri Markkanenas 22 (4/9 dvit., 4/7 trit., 8 atk. kam.), Darrynas Petersonas 14 (3/9 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.), Jaxsonas Hayesas (4/9 dvit., 5 atk. kam.) ir Joshas Okogie po 9, Mo Bamba 8 (3/5 dvit., 8 atk. kam.), Keyonte George (2/7 dvit., 1/5 trit., 7 atk. kam.), Brice Sensabaughas (1/6 trit.) ir Isaiahas Collieris po 7, Ace Bailey 5 (1/6 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.), Svi Mykhailiukas (1/4 trit.) ir Joshas Greenas po 3, Tony Bradley 2, Kyle Filipowski 1.
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