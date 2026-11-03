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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Gilgeouso-Alexanderio šou: 43 taškai ir pergalingas tritaškis

2026-11-03 07:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 07:52
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Įspūdingą pasirodymą NBA pirmenybėse surengė Shai Gilgeousas-Alexanderis, kurio vedama Oklahomos „Thunder“ ekipa išvykoje 117:112 palaužė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.

Gilgeousas-Alexanderis | Scanpix nuotr.

Įspūdingą pasirodymą NBA pirmenybėse surengė Shai Gilgeousas-Alexanderis, kurio vedama Oklahomos „Thunder“ ekipa išvykoje 117:112 palaužė Klivlando „Cavaliers“ krepšininkus.

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Kanadietis pelnė šio sezono rekordą žyminčius 43 taškus ir pataikė lemiamą tritaškį, kuris padėjo svečiams nutraukti dviejų pralaimėjimų iš eilės seriją.

Likus 32,6 sekundės iki rungtynių pabaigos Sh. Gilgeousas-Alexanderis smeigė ketvirtąjį savo tritaškį ir išvedė „Thunder“ į priekį.

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Kitoje atakoje Klivlando ekipos gynėjas Samas Merrillas nepataikė tritaškio iš aikštės kampo, o Ajay Mitchellas, likus 15,4 sekundės, realizavo abi baudas ir padidino svečių pranašumą iki dviejų atakų.

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Sh. Gilgeousas-Alexanderis per 38 minutes pataikė 14 metimų iš 35 bei realizavo 11 baudų iš 12.

35 metimai iš žaidimo yra didžiausias vieno krepšininko bandymų skaičius per pirmąsias dvi šio NBA sezono savaites.

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Be to, 43 taškai pakartojo asmeninį kanadiečio rezultatyvumo rekordą per 17 karjeros rungtynių su „Cavaliers“.

Oklahomos klubas pastaruoju metu susiduria su rimtomis sudėties problemomis, nes dėl ilgalaikių traumų neteko trijų starto penketo krepšininkų.

Prieš šį susitikimą „Thunder“ buvo patyrusi du pralaimėjimus iš eilės didesniu nei 20 taškų skirtumu.

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Šį kartą prie pergalės svariai prisidėjo A. Mitchellas, pelnęs 20 taškų, o Isaiah Hartensteinas atkovojo 14 kamuolių.

„Cavaliers“ gretose rezultatyviausiai žaidė po 17 taškų surinkę Donovanas Mitchellas ir pirmą kartą NBA karjeroje starto penkete rungtynes pradėjęs naujokas Meleekas Thomasas.

D. Mitchellas taip pat atliko 11 rezultatyvių perdavimų, o Evanas Mobley pridėjo 16 taškų.

Klivlando komandai tai buvo pirmasis pralaimėjimas namuose šį sezoną po trijų iš eilės iškovotų pergalių.

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Abi ekipos dar kartą susitiks trečiadienį, tačiau šį kartą rungtynės vyks Oklahomoje.

„Cavaliers“: Donovanas Mitchellas (2/8 dvit., 4/9 trit., 5 atk. kam., 11 rez. perd.) ir Meleekas Thomas (4/7 dvit., 3/9 trit., 5 atk. kam.) po 17, Evanas Mobley 16 (5/7 dvit., 1/4 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Jarrettas Allenas (5/10 dvit., 6 atk. kam.) ir Jamesas Hardenas (3/7 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd.) po 14, Mario Hezonja 12 (3/7 trit., 8 atk. kam.), Tyrese Proctoras 10 (4 atk. kam.), Samas Merrillas 8 (2/8 trit.), Thomas Bryantas 4.

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„Thunder“: Shai Gilgeous-Alexanderis 43 (10/27 dvit., 4/8 trit., 8 rez. perd.), Ajay Mitchellas 20 (7/13 dvit., 5 atk. kam.), Kenrichas Williamsas 12 (2/4 trit.), Aday Mara 10 (5/7 dvit., 9 atk. kam.), Bennettas Stirtzas 9 (3/4 trit.), Micahas Peavy 8 (5 atk. kam.), Jaredas McCainas 7 (3/6 dvit., 0/5 trit., 9 atk. kam.), Isaiahas Hartensteinas 5 (2/8 dvit., 14 atk. kam., 4 rez. perd.), Jaylinas Williamsas 3 (1/5 trit.).

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