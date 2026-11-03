Sabonis ir „Kings“ įsirašė pirmąją NBA sezono pergalę

Iki šio susitikimo visas šešerias rungtynes pralaimėjęs Sakramento klubas buvo paskutinė NBA komanda, dar neturėjusi nė vienos pergalės.
Nugalėtojus į priekį vedė naujokas Darius Acuffas jaunesnysis, pelnęs 25 taškus.Malikas Monkas pridėjo 24 taškus, o Zachas LaVine'as surinko 23.
Domantas Sabonis nugalėtojų gretose per 31 minutę pelnė 9 taškus (4/4 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet po 4 kartus suklydo ir prasižengė.
Po pirmosios rungtynių pusės „Kings“ turėjo minimalų pranašumą – 54:53.
Vis dėlto po ilgosios pertraukos Sakramento ekipa sugebėjo atitrūkti ir iškovoti užtikrintą pergalę 15 taškų skirtumu.
Dalaso komandoje rezultatyviausiai žaidė Danielis Gaffordas ir Walteris Claytonas jaunesnysis, pelnę po 20 taškų.
17 taškų pridėjo pirmuoju šių metų NBA naujokų biržos šaukimu pasirinktas Cooperis Flaggas, tačiau puolėjui itin sunkiai sekėsi atakuoti iš žaidimo.
C. Flaggas pataikė vos 3 metimus iš 19, nors prie baudų metimo linijos buvo nepriekaištingas – realizavo visus 11 bandymų.
„Mavericks“ šiame susitikime vertėsi be Kyrie Irvingo, kuriam buvo suteiktas poilsis dėl kairiojo kelio.
Iki šių rungtynių Dalaso ekipa buvo iškovojusi tris pergales iš eilės, tačiau šį kartą jos serija nutrūko.
Artimiausias rungtynes „Kings“ trečiadienį namuose žais su Los Andželo „Lakers“, o „Mavericks“ išvykoje susitiks su San Antonijaus „Spurs“.
„Mavericks“: Danielius Gaffordas (9/10 dvit., 7 atk. kam.) ir Walteris Claytonas (4/5 trit.) po 20, Cooperis Flaggas 17 (3/15 dvit., 0/4 trit., 4 atk. kam., 6 rez. perd., 6 kld.), Morezas Johnsonas 13 (5/5 dvit.), P.J. Washingtonas 12 (2/8 trit., 5 atk. kam.), Calebas Martinas (6 atk. kam.) ir Naji Marshallas (2/5 dvit., 0/4 trit., 7 rez. perd.) po 5, Marcusas Sasseris 4, Tobi Lawalas ir Jettas Howardas po 2.
„Kings“: Darius Acuffas 25 (8/13 dvit., 2/8 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.), Malikas Monkas 24 (4/6 dvit., 5/8 trit., 7 rez. perd.), Zachas LaVine 23 (3/5 dvit., 5/9 trit., 4 atk. kam.), Leaky Blackas 12 (4/6 trit., 4 per. kam.), Domantas Sabonis (4/4 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.) ir Emanuelas Sharpas (3/3 trit.) po 9, De'Andre Hunteris (3/7 dvit., 0/6 trit., 7 atk. kam.) ir Precious Achiuwa (10 atk. kam.) po 6, Daeqwonas Plowdenas 1.
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