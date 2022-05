Sensacija „Roland Garros“ turnyre: iš minimalios algos neseniai gyvenusi prancūzė tęsia puikų žygį

Čekė Karolina Pliškova (WTA-8) per 1 valandą 15 minučių netikėtai 2:6, 2:6 pralaimėjo prancūzei Leoliai Jeanjean (WTA-227). Šios tenisininkės viena prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Pirmus 4 geimus vyko visiškai lygi kova, bet vėliau L.Jeanjean laimėjo 2 iš eilės varžovės padavimų serijas ir spurtavo 4:0. Šią galingą atkarpą prancūzė pratęsė ir antrojo seto pradžioje, kai laimėjo dar 4 geimus iš eilės. K.Pliškova bandė atsitiesti, bet nerealizavo vienintelių dviejų turėtų „break pointų“. Vėliau čekė jau pradėjo rinkti taškus savo padavimais, bet tai sušvelninti deficito nepadėjo.

L.Jeanjean covid-19 pandemijos metu buvo priversta gyventi iš minimalios algos. Jei tik ji prasčiau sužaisdavo kurį nors turnyrą, tuomet turėdavo stabdyti sezoną ir taupyti pinigus, kad galėtų išvykti į kitą turnyrą.

L.Jeanjean gavo vardinį kvietimą į „Roland Garros“ ir čia jau užsitikrino mažiausiai 125,8 tūkst. eurų. Beje, prancūzė tapo žemiausiai reitinguota žaidėja nuo 1988 m., kuri „Roland Garros“ turnyre įveikė pirmojo dešimtuko tenisininkę.

„Dabar gyvenimas palengvės. Galėsiu susimokėti treneriui, turėsiu pinigų lėktuvo bilietams į turnyrus užsienyje, pagaliau galėsiu kažkur toliau nuvykti. Aš dar nesuprantu, kas nutiko. Man 26-eri ir aš pirmą kartą esu „Didžiojo kirčio“ turnyre. Galvojau, kad krisiu pirmame rate po 2 setų, o dabar aš patekau į trečiąjį ratą ir nugalėjau pirmojo dešimtuko žaidėją. Tai neįtikėtina“, - džiūgavo L.Jeanjean.

Tuo tarpu K.Pliškova šią savaitę liejo pykti dėl WTA sprendimo neskirti reitingo taškų Vimbldono turnyrui. Pernai čekė Vimbldone pasiekė finalą, tačiau dabar neturės teisės apginti gausybės taškų, todėl stipriai kris žemyn WTA reitinge.

„Tai nesąžiningas ir blogas sprendimas, tačiau suprantu, kad nieko negaliu pakeisti. Vis tiek vyksiu į Vimbldoną. Ne dėl pinigų, bet dėl to, kad noriu laimėti trofėjų, iki kurio man tiek nedaug trūko pernai“, - sakė K.Pliškova.

Iš turnyro ketvirtadienį buvo eliminuota ir amerikietė Danielle Rose Collins (WTA-9), 4:6, 3:6 nusileidusi tautietei Shelby Rogers (WTA-50). Nepasisekė ir rumunei Simonai Halep (WTA-19). Ji 6:2, 2:6, 1:6 neatsilaikė prieš kinę Qinwen Zheng (WTA-74).

Tokių problemų neturi geriausia pasaulio žaidėja lenkė Iga Swiatek (WTA-1). Ji 6:0, 6:2 sutriuškino amerikietę Alison Riskę (WTA-43) ir pasiekė net 30-ą pergalę iš eilės. Tolyn žengė ir ispanė Paula Badosa (WTA-4), nelengvai 7:5, 3:6, 6:2 įveikusi slovėnę Kają Juvan (WTA-68).

