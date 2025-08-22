Schroderis įvardijo priežastį, kodėl Vokietijoje nėra toks mylimas kaip Nowitzki

Tačiau, nepaisant daugybės pasiekimų tiek asmeninėje karjeroje, tiek su nacionaline rinktine, jis mano, kad niekada nesulauks tokios meilės kaip Dirkas Nowitzki.
„Kai man buvo 14 metų, sėdėjau priešais televizorių ir žiūrėjau, kaip Dirkas Nowitzki Pekino olimpinėse žaidynėse 2008-aisiais neša Vokietijos vėliavą. Tada pagalvojau – kaip šaunu, nėra didesnės garbės.
Tai didžiulė garbė, bet man ji niekada nebus tokia pati kaip Dirkui. Aš niekada nesulauksiu tokios meilės šioje šalyje, nes esu tamsiaodis“, – atviravo D. Schroderis.
Tačiau artėjančiame Europos čempionate jis turi vieną tikslą.
„Mes laimėsime titulą, – pareiškė D. Schroderis. – Jei nebūčiau tuo įsitikinęs, nedalyvaučiau turnyre ir verčiau leisčiau laiką Braunšveige.“
