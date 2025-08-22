Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Schroderis įvardijo priežastį, kodėl Vokietijoje nėra toks mylimas kaip Nowitzki

2025-08-22 11:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 11:04

Dennisas Schroderis jau įsirašė į istoriją kaip vienas didžiausių visų laikų Vokietijos krepšininkų.

Dennisas Schroderis | Scanpix nuotr.

Dennisas Schroderis jau įsirašė į istoriją kaip vienas didžiausių visų laikų Vokietijos krepšininkų.

0

Tačiau, nepaisant daugybės pasiekimų tiek asmeninėje karjeroje, tiek su nacionaline rinktine, jis mano, kad niekada nesulauks tokios meilės kaip Dirkas Nowitzki.

„Kai man buvo 14 metų, sėdėjau priešais televizorių ir žiūrėjau, kaip Dirkas Nowitzki Pekino olimpinėse žaidynėse 2008-aisiais neša Vokietijos vėliavą. Tada pagalvojau – kaip šaunu, nėra didesnės garbės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai didžiulė garbė, bet man ji niekada nebus tokia pati kaip Dirkui. Aš niekada nesulauksiu tokios meilės šioje šalyje, nes esu tamsiaodis“, – atviravo D. Schroderis.

Tačiau artėjančiame Europos čempionate jis turi vieną tikslą.

„Mes laimėsime titulą, – pareiškė D. Schroderis. – Jei nebūčiau tuo įsitikinęs, nedalyvaučiau turnyre ir verčiau leisčiau laiką Braunšveige.“

