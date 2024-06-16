Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe neliko dviejų asistentų

Klubas atsisveikino su Šarūnui Jasikevičiui asistavusiais Radovanu Trifunovičiumi ir Erdemu Bilmenu. Štabe lieka Tomas Masiulis ir Alpas Yeneras.

Slovėnas R. Trifunovičius Stambule darbavosi nuo 2020-ųjų.

Yardımcı antrenörlerimiz Radovan Trifunovic ve Erdem Bilmen ile yollarımız ayrılmıştır.



Takımımıza yapmış oldukları katkılar için teknik ekibimizin değerli isimlerine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz. pic.twitter.com/7ufYNNRANP