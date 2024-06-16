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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe neliko dviejų asistentų

2024-06-16 19:49 / šaltinis: tv3.lt
2024-06-16 19:49

Stambulo „Fenerbahče“ tarpsezoniu performuoja trenerių štabą.

Š. Jasikevičius (nuotr. SCANPIX)

Stambulo „Fenerbahče“ tarpsezoniu performuoja trenerių štabą.

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Klubas atsisveikino su Šarūnui Jasikevičiui asistavusiais Radovanu Trifunovičiumi ir Erdemu Bilmenu. Štabe lieka Tomas Masiulis ir Alpas Yeneras.

Slovėnas R. Trifunovičius Stambule darbavosi nuo 2020-ųjų.

„Fenerbahče“ sezoną baigė pasiekdama Eurolygos finalo ketvertą bei triumfuodama Turkijos pirmenybėse.

Š. Jasikevičius Stambulo klubo šturvalą perėmė gruodžio viduryje, pakeisdamas atleistą Dimitrį Itoudį.

 

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