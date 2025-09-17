Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Samanta Golubickaitė „RSL Lithuanian International 2025“ turnyre Kaune nukeliavo iki ketvirtfinalio

2025-09-17 10:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-17 10:50

Kaune baigėsi „RSL Lithuanian International 2025“ tarptautinis badmintono turnyras. Tai – aukščiausio lygio Lietuvoje kasmet vykstantis badmintono turnyras, turintis BWF „Future Series“ kategoriją.

Samanta Golubickaitė (Lietuvos badmintono federacijos nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Kaune baigėsi „RSL Lithuanian International 2025" tarptautinis badmintono turnyras. Tai – aukščiausio lygio Lietuvoje kasmet vykstantis badmintono turnyras, turintis BWF „Future Series" kategoriją.

0

Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo italas Christopheris Vittoriani, finale 21:9, 22:20 įveikęs prancūzą Mady Sow. Abu pagrindiniame etape žaidę lietuviai – Domas Pakšys ir Danielius Beržanskis – liko be pergalių.

Moterų vienetų titulas iškeliavo į Prancūziją – Lole Courtois (BWF-353) finale 21:14, 21:11 pranoko švedę Cecilią Wang (BWF-220). Geriausia Lietuvos žaidėja Samanta Golubickaitė (BWF-224) pasiekė ketvirtfinalį, kur po atkaklios kovos 18:21, 17:21 pralaimėjo prieš C. Wang.

Vyrų dvejetuose triumfavo Šveicarijos atstovai Yannas Orteu ir Minhas Quangas Phamas, o visi lietuviai krito pirmajame rate. Moterų dvejetuose nugalėjo ukrainietės Marija Koriagina ir Jaroslava Vancarovska. Lietuvos atstovės – Taja Leonovič ir Aurelija Ramaneckaitė – nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame 16:21, 13:21 pralaimėjo vėliau sidabrą pelniusioms prancūzėms Evai Bouville ir Marjolenei Raffin.

Mišriuose dvejetuose pagrindinį trofėjų į viršų kėlė švedai Maxas Svenssonas ir Sofia Stromvall. Roko Lesinsko ir Jorūnės Šalnaitės žygis baigėsi aštuntfinalyje.

