Samanta Golubickaitė „RSL Lithuanian International 2025“ turnyre Kaune nukeliavo iki ketvirtfinalio

Vyrų vienetų varžybų nugalėtoju tapo italas Christopheris Vittoriani, finale 21:9, 22:20 įveikęs prancūzą Mady Sow. Abu pagrindiniame etape žaidę lietuviai – Domas Pakšys ir Danielius Beržanskis – liko be pergalių.
Moterų vienetų titulas iškeliavo į Prancūziją – Lole Courtois (BWF-353) finale 21:14, 21:11 pranoko švedę Cecilią Wang (BWF-220). Geriausia Lietuvos žaidėja Samanta Golubickaitė (BWF-224) pasiekė ketvirtfinalį, kur po atkaklios kovos 18:21, 17:21 pralaimėjo prieš C. Wang.
Vyrų dvejetuose triumfavo Šveicarijos atstovai Yannas Orteu ir Minhas Quangas Phamas, o visi lietuviai krito pirmajame rate. Moterų dvejetuose nugalėjo ukrainietės Marija Koriagina ir Jaroslava Vancarovska. Lietuvos atstovės – Taja Leonovič ir Aurelija Ramaneckaitė – nukeliavo iki ketvirtfinalio, kuriame 16:21, 13:21 pralaimėjo vėliau sidabrą pelniusioms prancūzėms Evai Bouville ir Marjolenei Raffin.
Mišriuose dvejetuose pagrindinį trofėjų į viršų kėlė švedai Maxas Svenssonas ir Sofia Stromvall. Roko Lesinsko ir Jorūnės Šalnaitės žygis baigėsi aštuntfinalyje.
