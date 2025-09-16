Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos golfo rinktinė Pernu įvykusiame „Baltic Champions Cup“ turnyre liko trečia

2025-09-16 22:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-16 22:42

Savaitgalį Estijoje, Pernu „Golf Links“ aikštyne, vyko jau septintą kartą surengtas „Baltic Cup“ – prestižinės Baltijos šalių tarpusavio golfo varžybos. Jose susitiko Lietuvos, Latvijos ir Estijos komandos, sudarytos iš skirtingų amžiaus grupių žaidėjų. Turnyras tradiciškai vyko „Ryder Cup“ įprastu „MatchPlay“ formatu: pirmą dieną sportininkai rungėsi poromis „alternate shot“ formatu, antrąją – individualiai.

golfofederacija.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

golfofederacija.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galutinėje įskaitoje stipriausia pasirodė Estijos rinktinė surinkusi 27 taškus. Antroje vietoje liko Latvija su 16 taškų, o Lietuvos rinktinė šįkart turėjo tenkintis trečiąja pozicija su 11 taškų.

Lietuvos rezultatai prieš Latviją

Kaimynų akistatoje lietuviai nusileido Latvijai 8:10. Įtemptų kovų netrūko – net keli mačai baigėsi tik paskutinėse duobutėse.

Vienintelę pergalę šeštadienį porose iškovojo Darius Momkus ir Algimantas Baltramonaitis.

Sekmadienį lietuviai pasirodė jau sėkmingiau. Pusę taško į Lietuvos sąskaitą atnešė Audronė Butkevičienė ir Algimantas Baltramonaitis sužaidę lygiosiomis prieš Latvijos žaidėjus. Pergales Lietuvai iškovojo tokie žaidėjai kaip Saulė Jarašūnaitė („The V Golf Club”), Evita Babraitytė („The V Golf Club”), Darius Momkus („The V Golf Club”), Gediminas Mackelis („European Centre Golf Club“), Paulius Baltramionaitis („Wolf Golf Club“) ir Kajus Pacauskas („European Centre Golf Club“).

Lietuvos rezultatai prieš Estiją

Dar sunkesnė buvo dvikova su estais – Lietuva pralaimėjo 3:15. Estijos rinktinė, pasinaudojusi žaidimo namų aikštyne pranašumu, užtikrintai rinko taškus beveik visose porose. Nepaisant kelių atkaklių mačų, kuriuose lietuviai kovojo iki paskutinių duobučių, pergalių iškovoti pavyko tik vienetais.

Pergales sekmadienį pasiekė Saulė Jarašūnaitė, Mindaugas Vaičius ir Gediminas Mackelis.

Žvilgsnis į ateitį

Nors šiemet lietuviams nepavyko pakilti aukščiau trečiosios vietos, rinktinės branduolys išlieka stabilus. Šiemet komandoje žaidė Patricija Ulozaitė, Evita Babraitytė, Saulė Jarašūnaitė, Olga Kalinauskienė, Aistra Skėrienė, Audronė Butkevičienė, Kajus Pacauskas, Paulius Baltramonaitis, Gediminas Mackelis, Mindaugas Vaičius, Algimantas Baltramonaitis ir Darius Momkus. Kapitonas: Julius Krasovskis.

„Šios varžybos – ne tik dėl taškų. Tai šansas patikrinti save tarptautinėje arenoje, pamatyti, kur dar reikia tobulėti. Tikimės, kad kitąmet „Baltic Champions Cup“ grįšime stipresni“.

Kitais metais „Baltic Champions Cup“ vyks Latvijoje.

