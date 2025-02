Sakramente pristatytas Valančiūnas papasakojo apie iš Sabonio gautą žinutę: „Pagalvojau – kas čia dabar?“

Lietuvis jau spėjo debiutuoti su „Kings marškinėliais, kai mače su Portlando „Trail Blazers“ pelnė 6 taškus.

„Jaučiuosi tikrai gerai, jaučiu, kad esu šios organizacijos narys. Džiaugiuosi būdamas čia ir galėdamas išbėgti į aikštę, būti laiminčioje situacijoje ir padaryti šiek tiek žalos varžovams. Reikia kelių dienų perprasti kai kuriuos derinius, bet dabar esu čia, gaunu informaciją ir esu pasiruošęs žengti į aikštę“, – sakė J. Valančiūnas.

JV į „Wizards“ gretas atvyko tik praėjusią vasarą, kai pasirašė trejų metų 30 mln. JAV dolerių vertės sutartį. Tai bus jau penktas klubas per 12 metų trunkančią karjerą už Atlanto.

Beje, tai trečias kartas, kai du lietuviai rungtyniaus viename NBA klube. Anksčiau Toronto „Raptors“ komandoje J. Valančiūnas yra žaidęs su Linu Kleiza debiutiniame savo sezone 2012-2013 m. Taip pat Žydrūnas Ilgauskas trumpai yra žaidęs su Martynu Andriuškevičiumi Klivlando „Cavaliers“ (2005-2006 m.).

Kokia buvo situacija tarp tavęs ir Domo, kai viskas susidėliojo? Kaip jūs tarpusavyje susisiekėte? Kaip sužinojai, kad tampi „Kings“ žaidėju?

Jis man parašė žinutę ir pasakė: „Tu atvyksti“. Aš pabudau po pietų miego ir pagalvojau: „Kas čia dabar?“ Tai buvo juokinga, bet, jei atvirai, buvo smagu. Žinau Domą nuo jaunystės, daug vasarų praleidome kartu, bet niekada nežaidėme vienoje klubinėje komandoje. Dabar tai naujas skyrius.

