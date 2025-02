Po mainų lango pabaigos – „Bulls“ sirgalių reikalavimai atleisti Karnišovą

Nors „vėjų“ miesto ekipa prarado savo didžiausią žvaigždę Zachą LaVine'ą ir už jį negavo nė vieno panašaus kalibro krepšininko, tačiau tai pasak 53-ejų lietuvio nesutrukdys Billy Donavano auklėtiniams varžytis dėl patekimo į įkrintamąsias varžybas.

Šiuo metu Čikagos klubas žengia dešimtoje vietoje Rytų konferencijoje, o būtent šią vietą užėmusi ekipa yra paskutinė patenkanti į įkrintamųjų traukinį.

Čikagos klubo fanų numylėtinis Z. LaVine'as nuo šiol žais Sakramento „Kings“ ekipoje su dviem lietuviais Jonu Valančiūnu ir Domantu Saboniu, o mainais už jį A. Karnišovas gavo 2025 m. naujokų biržos pirmojo rato šaukimą iš San Antonijaus „Spurs“, o taip pat įžaidėją Tre Jones'ą, atakuojantį gynėją Keviną Huerterį ir vidurio puolėją Zachą Collinsą.

John Paxson set the bar so low.



Somehow, Arturas Karnisovas managed to set it even lower.



Using the words “playoffs” after trading Zach LaVine & failing to trade Nikola Vucevic tells you AK still doesn’t know what he wants. pic.twitter.com/GAMrBOUEp8