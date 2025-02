Jono Valančiūno debiutas su „Kings“ markšinėliais pažymėtas pralaimėjimu Portlande

J. Valančiūnas šiame mače žaidė per 17 minučių, per kurias pasižymėjo 6 taškais (2/8 dvit., 2/2 baudų), 5 atkovotais kamuoliais, 3 rezultatyviais perdavimais bei 2 pražangomis.

Lietuvis aikštėje pakeitė tautietį D. Sabonį ir iš karto pelnė taškus.

Zach LaVine assists Jonas Valanciunas' first bucket with the Kings.



New times for Sacramento. pic.twitter.com/CCOsxbF0w0