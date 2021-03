Sabonis įvardijo prieš kokį žaidėją sunkiausia gintis

„Kurį žaidėją sunkiausiai uždengti NBA? Tokių yra daug, tačiau aš pasirinksiu Joelį Embiidą“, – atskleidė D.Sabonis.

Šiame sezone „Pacers“ ir Filadelfijos „76ers“ tarpusavyje žaidė tik vieną kartą, tada J.Embiidas surinko 24 taškus ir atkovojo 13 kamuolių.

Domantas Sabonis respects Joel Embiid's game.



All eyes will be on these big men if they meet in the playoffs this season 👀 pic.twitter.com/eF7Z1QN05O