S.Samuelssonas pergalingai baigė pasaulio taurės sezoną, dvi biatlono legendos atsisveikino su didžiuoju sportu

Osle (Norvegija) sekmadienį nusileido 2024/2025 m. pasaulio biatlono taurės sezono uždanga.

Paskutinėse – vyrų 15 km bendro starto – lenktynėse nugalėjo švedas Sebastianas Samuelssonas (39:11.8 min., 1 baudos ratas). 7-ą karjeros pergalę iškovojęs švedas 5.6 sek. aplenkė prancūzą Ericą Perrot (1 baudos ratas) ir 9.3 sek. – norvegą Endrę Stroemsheimą.

„Niekada nepamiršiu to, kad laimėjau paskutiniąsias brolių Boe lenktynes“, – po pergalės sakė S.Samuelssonas.

