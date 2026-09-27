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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Rytas“ po įspūdingo sugrįžimo finale nusileido „G League United“ ir liko be Tarpkontinentinės taurės

2026-09-27 13:00 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-27 13:00
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Tarpkontinentinės taurės finalo rungtynėse Vilniaus „Ryto“ komanda Pekine 86:89 (18:24, 28:18, 9:26, 31:21) nusileido „G League United“ krepšininkams ir liko be trofėjaus.

(FIBA nuotr.)
GALERIJA (16)

Tarpkontinentinės taurės finalo rungtynėse Vilniaus „Ryto“ komanda Pekine 86:89 (18:24, 28:18, 9:26, 31:21) nusileido „G League United“ krepšininkams ir liko be trofėjaus.

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G lygos komanda nuo pat pradžių šovė į priekį – 6:0. „Rytas“ buvo priartėjęs (10:13), bet varžovai vėl atitrūko – 20:14. Skirtumas išliko nepakitęs ir sužaidus pirmąjį kėlinį – 24:18.

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Antrajame ketvirtyje „Rytui“ pavyko išlygino rezultatą sužaidus 3,5 minutės – 29:29. Po kelių minučių Lietuvos klubas pirmą kartą buvo priekyje – 36:35. Iniciatyvą perėmę Nedo Pacevičiaus auklėtiniai sugebėjo kiek atsiplėšti – 44:39. Pirmąją susitikimo dalį vilniečiai baigė su 4 taškų atsarga – 46:42.

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(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Rytas“ – „G League United“

Po didžiosios pertraukos G lygos komanda pelnė 7 taškus be atsako – 49:46. Likus 4 minutėms „Rytas“ dar pirmavo 55:53, tačiau pralaimėjo atkarpą 0:15 ir varžovai po trijų kėlinių turėjo dviženklį pranašumą – 68:55.

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Ketvirtajame ketvirtyje prabėgus 6 minutėms „Ryto“ atsilikimas dar buvo 10 taškų (68:78), bet spurtas 10:0 leido išlyginti rezultatą – 78:78. Likus 75 sekundėms Matas Jogėla vėl atstatė lygybę (81:81), tačiau G lygos komanda dvi atakas užbaigė taškais – 85:81.Vilniečiai dar bandė gelbėtis ir po tritaškio likus 4,6 sekundės priartėjo – 86:87. Pražanga sustabdyti varžovai sumetė baudas ir įtvirtino pergalę.  

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„Rytas“: Kay‘us Bruhnke (9 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Matas Jogėla po 15, Gytis Masiulis 14, Augustas Marčiulionis 12 (9 rez. perd.), Michaelas Devoe 11 (1/5 tritaškiai, 6 kld.), Gytis Radzevičius 9 (5 atk. kam.).

„G League United“: Seanas Eastas 19, Ericas Dixonas 18, Phillipas Wheeleris 15 (8 atk. kam.), Lesteris Quinonesas 11.

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