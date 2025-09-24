Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Rytas“ namuose neturėjo vargo su „Gargždais“

2025-09-24 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 18:00

Vilniaus „Rytas“ (2/0) Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pergalingai prisistatė savo sirgaliams. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pirmose rungtynėse namuose 99:73(29:19, 31:16, 14:21, 25:17) nepaliko vilčių „Gargždams“ (0/2).

J.Wiley buvo rezultatyviausias (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Vilniaus „Rytas“ (2/0) Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pergalingai prisistatė savo sirgaliams. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pirmose rungtynėse namuose 99:73(29:19, 31:16, 14:21, 25:17) nepaliko vilčių „Gargždams“ (0/2).

REKLAMA
0

Vilniečiai vis dar vertėsi be Jordano Walkerio, o gargždiškiai laukia prisijungsiančio Pauliaus Petrilevičiaus.

Šeimininkai atitrūko nuo pirmųjų minučių (9:2), o Trey‘us Pulliamo taškai menkai gelbėjo „Gargždus“. Nojus Mineikis skirtumą aptirpdė, bet nepataikytas Gyčio Masiulio baudas kompensavo Kay‘us Bruhnke – 18:10. Baudų išnaudojimas šlubavo abejose aikštės pusėse, tai palankiau buvo „Rytui“, kuris po truputį tolo (21:10) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 29:19.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Wiley dėka „Rytas“ tvirtino savo pozicijas (40:23), o jo ir Simono Lukošiaus metimai pranašumą pavertė jau triuškinamu – 44:23. „Gargždų“ situacija stipriai prastėjo (29:55), šeimininkai dominavo ir po pirmosios mačo dalies buvo priekyje 60:35.

REKLAMA
REKLAMA

Nors atrodė, kad intriga gali sunkiai sugrįžti, Gargždų komanda pabandė tai padaryti. 11:0 – taip atrodė svečių spurtas (49:66), o Vilniaus ekipos taškų badą po 5 minučių nutraukė S.Lukošius, sumetęs baudas – 68:49. I.Sargiūnas pataikė iš toli, vėliau dar ir dvitaškį, o tai leido „Rytui“ jaustis ramiai prieš lemiamą kėlinį – 74:56.

REKLAMA

Paskutiniame ketvirtyje buvo tvarkomi formalumai, aikštėje pasirodė ir Danielius Kasparas, o „Rytas“ dar labiau padidino pranašumą – 99:73.

Rezultatyviausias nugalėtojų gretose su 19 taškų (8/11 met.) buvo Jacobas Wiley. Aukštaūgis per 20 minučių dar atkovojo 8 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.

„Rytas“: Jacobas Wiley 19 (8 atk. kam., 25 n.b., 20 min.), Jerrickas Hardingas 15, Artūras Gudaitis 14 (10 atk. kam., 27 n.b., 21 min.), Ignas Sargiūnas 13, Simonas Lukošius 12.

„Gargždai“: Trey‘us Pulliamas 17, Joshua Haginsas ir Džiugas Slavinskas – po 11, Darylas Doualla 10, Nojus Mineikis 9.

Mačo apžvalga:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų