„Rytas“ į Klaipėdą vyksta nusiteikęs sunkiai KMT ketvirtfinalio serijai: „Tai bus atkrintamųjų mačas“

Pirmieji kovą dėl bilieto į finalo ketvertą pradės Vilniaus „Ryto“ ir Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai. Serija startuos uostamiestyje 16.55 val. prasidėsiančiu maču.

Prieš didžiulės svarbos akistatą Klaipėdoje su portalu LKL.lt kalbėjo „Ryto“ trenerio asistentas Georgios Dedas.

„Rytas“ savaitgalį pasitinka geromis nuotaikomis. Vilniečiai sugrįžo iš Lenkijos, kur iškovojo pergalę prieš Vroclavo „Slask“ ir užsitikrino pirmąją vietą Čempionų lygos grupėje. Tai leidžia tiesiausiu įmanomu keliu patekti į „Top 16“ etapą ir išvengti pastaruosius dvejus metus kliuvusio įkrintamųjų barjero.

„Manau, visi yra laimingi, patenkinti dėl žaidėjų darbo, ypač po pirmųjų rungtynių prieš „Reggiana“. Šiek tiek pakeitėme savo požiūrį į žaidimą ir tai mums padėjo. Po to nugalėjome „Žalgirį“ ir tai suteikė mums pasitikėjimo. Be to, laimėjome penkias rungtynes iš eilės Čempionų lygoje, kas nėra lengva.

Nereikės žaisti įkrintamosiose. Man asmeniškai tai yra labai keblus ir keistas metų laikas šiam etapui, nes tai vyksta iškart po švenčių, po Kalėdų, po Naujųjų metų. Žinote, daug trukdžių. Prieš trejus metus iškart patekome į „Top 16“, prieš dvejus metus turėjome žaisti įkrintamosiose, o pernai jas pralaimėjome. Tad nesijaučiu itin patogiai žaisdamas tuo metų laiku.

Tvarkaraštis sunkus, nelengva pagauti ritmą, kai žaidžiama kas dvi savaites. Bet dabar, jei paklaustumėte mūsų komandos, manau, kad tai yra gerai, nes mes galėsime mėnesį pailsinti galvas nuo Čempionų lygos ir neturėsime galvoti apie įkrintamąsias ar būtinybę laimėti tokias rungtynes. Pailsėsime nuo to ir sutelksime dėmesį į Citadele KMT ir „Betsafe-LKL“, – apie sklandžiai įveiktą Čempionų lygos pirmąjį etapą mintimis dalinosi G. Dedas.

Prisiminė pirmąjį sezono mačą

Graikas atskleidė, kokia buvo jo pirminė reakcija po to, kai sužinojo, jog Citadele KMT ketvirtfinalyje jo ekipa susikaus būtent su „Neptūnu“.

„Atvirai kalbant, buvo įdomu, nes mes pralaimėjome „Neptūnui“ pirmose sezono rungtynėse (84:90 – LKL.lt). Taigi, automatiškai žaidėjai bus labiau susikaupę, nes dabar ant kortos stovi labai daug – patekimas į finalo ketvertą. Pralaimėjus varžovui ir vėl su juo susitikus, žaidėjai, manau, bus labiau motyvuoti, išalkę. Tai yra geras dalykas. Žinoma, „Neptūnas“ yra gera komanda, su geru treneriu, jie gerai žaidžia. Ir tai bus sunkios rungtynės. „Neptūnas“ buvo viena iš labiausiai nustebinusių sezono pradžios komandų“, – teigė specialistas.

Tiesa, klaipėdiečiai, kurį laiką „Betsafe-LKL“ turnyrinėje lentelėje žengę pirmi, vėliau ėmė strigti. Pastaruoju metu, nors mėlynieji ir įveikė Citadele KMT pirmąjį etapą, „Betsafe-LKL“ teko sugerti tris pralaimėjimus paeiliui – visus dviženkliu skirtumu.

Nepaisant to, G. Dedas nesitiki, jog „Rytui“ kelias į finalo ketvertą taps lengvu pasivaikščiojimu. Priešingai, bent jau pirmajame mače Klaipėdoje jis prognozuoja keblų vakarą.

„Žinote, tokios komandos, kurios nežaidžia Europoje, žaidžia daug taurės rungtynių sezono metu. Ir jei žaidi daug rungtynių, labai sunku išlaikyti tą patį ritmą ir kondiciją, ypač jei turi traumų. Pavyzdžiui, „Neptūnas“ prarado Johnsoną dviem mėnesiams ar net daugiau. Jie bandė prisitaikyti. Dabar Johnsonas sugrįžo.

Manau, kad jie yra geros formos. Tai gera komanda su gerai paskirstytais vaidmenimis. Jie turi du amerikiečius, kurie moka rinkti taškus. Buie taip pat yra kūrėjas. Watermanas taip pat yra taškų rinkėjas, o lietuvių branduolys yra labai geras ir patyręs – Girdžiūnas, Gailius, Pacevičius šį sezoną žaidžia labai gerai su treneriu Vovoru. Taip pat jie turi labai aukštą Pavelką, kuris jiems labai svarbus. Tai bus labai sunkios rungtynės. Manau, arena, kuri yra nemaža, bus pilna ir tai bus labai įdomios rungtynės. Šeštadienį tai bus tarsi atkrintamosios rungtynės“, – teigė Giedriaus Žibėno dešinioji ranka.

Sugrįždamas mintimis į rugsėjo 21-ąją vykusią pirmąją akistatą su „Neptūnu“, G. Dedas beda pirštu į aiškias pralaimėjimo priežastis – amerikiečio siautulį, prie kurio reikiamu metu prisijungė ir klaipėdiečių veteranai.

„Manau, bandėme sustabdyti Johnsoną, bet nesugebėjome sustabdyti Buie. Leidome jam gerai sužaisti. Ir tai suteikė daug pasitikėjimo „Neptūnui“. Gailius pabaigoje pataikė kelis svarbius tritaškius, taip pat Mindė.

Kai rungtynės eina į lemiamas akimirkas, jei turi veteranus. Nesvarbu, ar jie gerai meta, ar jų procentai nėra geri konkrečiu metu, jie visada pavojingi, nes jie sužaidė tiek daug rungtynių ir pataikė tiek daug metimų per savo karjerą. Tačiau taip, tos rungtynės buvo pirmosios sezono rungtynės. Mes nežaidėme gerai, sakyčiau. Bet tai buvo prieš tris mėnesius. Dabar mes esame kitokia komanda“, – rudenį vykusio mačo pernelyg nesureikšmino „Ryto“ atstovas.

Jis neslepia, kad faktas, jog „Neptūną“ treniruoja jo tėvynainis Georgios Vovoras, artėjančią seriją jam daro kažkiek ypatingesnę. Nors anksčiau abu graikai buvo vienas kito oponentai, G. Dedas tvirtina per pastaruosius metus su šiuo specialistu bendraujantis kur kas dažniau.

„Pažįstu trenerį Vovorą. Mes buvome varžovai, kai jis buvo „Panathinaikos“ asistentas, o aš – „Olympiakos“. Taip pat ir pats žaidžiau prieš jį. Žinome vienas kitą jau daug metų.

Šiemet mes užmezgėme glaudesnį ryšį. Kartais, kai jam reikia išskristi iš Vilniaus, jis atvažiuoja, susitinkame, pavakarieniaujame, kalbamės apie lygą. Mes turime labai gerus santykius. Visada malonu, kai esi užsienio šalyje, susitikti su savo tautiečiais. Įdomu su juo kovoti, bet manau, kad tiek jo, tiek mano pagrindinis tikslas yra padėti savo komandoms patekti į finalo ketvertą“, – draugystę su „Neptūno“ vairininku į šoną nustūmė G. Dedas.

Tikisi pagaliau žaisti finale

Antrasis serijos susitikimas vyks sausio 18 d. Vilniuje, „Active Vilnius“ arenoje. Po šio mačo geresnį įmestų-praleistų taškų skirtumą turėsianti ekipa galės planuotis kovą dėl pirmojo sezono trofėjaus vasario 15-16 dienomis.

Kokio pranašumo pirmajame mače užtektų, kad „Ryto“ treneriai jaustųsi ramūs prieš akistatą namuose? – LKL.lt paklausė „Ryto“ trenerio.

„+50 (juokiasi). Antrosios rungtynės bus po mėnesio, tad per tą laiką gali daug kas atsitikti. Nežinau, kokios sudėties bus komandos – ar jos turės pilną sudėtį, ar kažko trūks. Taigi, mūsų pagrindinis tikslas yra, visų pirma, laimėti rungtynes. Tada jau reikia būti realistiškiems, ir jei galime pasiekti tam tikrą taškų skirtumą, tai būtų tobula.

Bet dabartiniame krepšinyje niekada negali būti tikras. Tarkime, jei pirmauji 9 taškais – gerai, tai trijų atakų reikalas. Tai gali atrodyti daug, bet galiausiai tam pranašumui panaikinti gali užtekti minutės. Jei neturi didžiulės persvaros, visada būna kažkiek nerimo“, – sakė G. Dedas.

Graikui dirbant sostinėje, „Rytas“ dar nėra žaidęs Citadele KMT finale. Tokią garbę vilniečiai paskutinį kartą turėjo 2020-aisiais, kuomet ekipą dar treniravo Dainius Adomaitis. Kitąmet Donaldas Kairys krito ketvirtfinalyje, o sekančius trejus metus G. Žibėno kariauna niekaip neperžengė pusfinalio barjero.

Užsitęsęs nesėkmių ruožas Citadele KMT šiemet „Rytą“ verčia pasitempti ir pagaliau peržengti užburtu tapusį etapą.

„Be abejo, esame dėl to susirūpinę. Kiekvienas finalo ketvertas yra skirtinga istorija. Kiekvienos rungtynės yra skirtinga istorija, skirtingos situacijos, bet rezultatas buvo tas pats. Tai mums tikrai labai rūpi, mes apie tai galvojame. Norime eiti ir kovoti dėl dar vieno titulo.

Bet dabar vienintelis dalykas, ką galime padaryti, yra pasimokyti iš to, kas buvo praeityje. Stengtis nekartoti tų pačių klaidų. Bet visų pirma, pabandykime patekti į kitą etapą. Jei pateksime, galėsime kalbėti apie savo varžovus ir aptarti pusfinalius bei finalą“, – vylėsi strategas.

Be to, jubiliejinis, 10-asis Citadele KMT finalo ketvertas po kelių metų sugrįžta į Vilnių. Būtent „Twinsbet“ arenoje, kurioje didžiausia metų krepšinio šventė praūš artėjantį vasarį, „Rytas“ iškovojo šiuo metu turimas dvi taures – taip nutiko 2016 ir 2019 m.

G. Dedas, šioje aplinkoje pernai tapęs „Betsafe-LKL“ čempionu, tikisi sukurti dar vieno triumfo istoriją savų sirgalių apsuptyje.

„Jei žaidi savo mieste, visada tikiesi, kad tavo sirgaliai susirinks gausiau nei varžovų sirgaliai. Ir tai negali nejaudinti. Bet, kaip ir sakau, pirmiausia patekime ten ir tada galėsime kalbėti. Bet taip, būtų labai įdomu vėl žaisti tokios svarbos mačus pilnoje arenoje“, – pokalbį užbaigė G. Dedas.