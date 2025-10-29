Rungtynių pabaigoje vos neprisižaidęs „Neptūnas“ išsivežė pergalę iš Liublianos

Gedimino Petrausko auklėtiniai pirmąją pergalę pasiekė praėjusiame ture, kai namie nugalėjo Hamburgo „Towers“ komandą, o slovėnų ekipa iki šio mačo buvo patyrusi vos vieną nesėkmę.
Rungtynes tiksliu tolimu metimu pradėjo Rihardas Lomažas (3:0), o pirmuosius taškus šeimininkams pelnė Aleksejus Nikoličius – 3:2. Klaipėdiečius vėl truktelėjo latvis (7:4), o po Vitalijaus Kozio tritaškio Klaipėdos komanda pirmavo 10:6. R.Lomažas didino persvarą iki dviženklės (16:6), o netrukus A.Velička pranašumą dar šiek tiek padidino – 22:8. Skirtumas augo dar labiau po sėkmingų „Neptūno“ atakų (31:11), o pirmo kėlinio klaipėdiečiai pirmavo 34:16.
Varžovai šiek tiek priartėjo antrojo kėlinio pradžioje (21:37), tačiau Klaipėdos komandą patraukė M.Girdžiūnas – 40:22. Liublianos komandoje į žaidimą įsijungė A.Nikoličius (29:43), tačiau taškais atsakė Z.Watermanas – 45:29. Solidų pasirodymą svečių gretose tęsė R.Lomažas (49:34), tačiau tritaškį pataikę ir pernai Lietuvoje žaidę Josephas Girardas – 37:49. Varžovai dar labiau priartėjo ir po dviejų kėlinių klaipėdiečiai pirmavo 49:42
Liublianos komanda ir toliau po truputį mažino atsilikimą, o po D.J.Stewarto dvitaškio skirtumas jau buvo tik 4 taškai – 47:51. Jamesas Karnikas sužaidė sėkmingai (59:51), tačiau tolimą metimą vėl pataikė A.Nikoličius – 54:59. Svarbų tritaškį pataikė M.Girdžiūnas (64:58), tačiau tikslus buvo ir Umoja Gibsonas – 60:64. Dar vieną tolimą metimą realizavo M.Girdžiūnas (68:62), o po trijų kėlinių „Neptūnas“ priekyje buvo 70:67.
Ketvirtajame kėlinyje varžovus į priekį jau išvedė Thomas Kennedy (71:70), bet „Neptūnas“ atsakė tritaškiais – 76:71. Tikslus iš toli buvo ir U.Gibsonas (74:76), tačiau ir pati Klaipėdos komanda puolė sėkmingai – 80:76. R.Lomažas vėl tempė Klaipėdos komandą (86:76), bet ir vėl tritaškį smeigė A.Nikoličius – 79:86. Slovėnų klubas vėl mažino atsilikimą (84:89), o Th.Kennedy pataikė vieną baudą iš dviejų – 85:89. A.Velička taip pat stojo mesti baudų ir realizavo abi – 91:85. Varžovai pelnė greitus taškus (87:91), klaipėdiečiai suklydo, o „Cedevita Olimpija“ užpuolė žaibiškai – 89:91. R.Lomažas pataikė dvi baudas (93:89), Liublianos komanda pelnė taškus (91:93), o „Neptūnas“ suklydo, tačiau šeimininkai šia dovanėle nepasinaudojo. D.Tarolis dar stojo mesti baudų ir pataikė vieną iš dviejų – 94:91.
„Neptūnas“: Rihardas Lomažas 25 (4/7 trit.), Jamesas Karnikas 18 (8 atk. kam.), Mindaugas Girdžiūnas 16 (4/7 trit.), Arnas Velička 11 (8 rez. per.).
„Cedevita Olimpija“: Aleksejus Nikoličius 19 (6 rez. per.), Davidas Skara ir Umoja Gibsonas po 17, D.J.Stewartas 14 (6 atk. kam.), Thomasas Kennedy 10.
