„Roland Garros“ turnyre – Estijos veteranės staigmena ir sėkmingas ispanų vunderkindo startas

Vieną didžiausių pirmosios dienos staigmenų pateikė 36-erių estė Kaia Kanepi (WTA-46). Veteranė pirmajame rate per kiek daugiau nei 2 valandas 2:6, 6:3, 6:4 įveikė ispanę Garbinę Muguruzą (WTA-10), kuri 2016 m. tapo „Roland Garros“ čempione.

Estei tai buvo revanšas už nesėkmę pirmajame tarpusavio mače, kai dar 2014 m. „Australian Open“ turnyre G.Muguruza įveikė K.Kanepi rezultatu 6:2, 2:6, 6:2. G.Muguruza „Roland Garros“ turnyre antrus metus iš eilės krito pirmajame rate.

Estė pirmąjį setą pralaimėjo nemažu skirtumu, nors galėjo perimti iniciatyvą, kai antrajame geime varžovės padavimų metu pirmavo 40:0. Šiame sete K.Kanepi iššvaistė visus 6 „break pointus“ ir dar pralaimėjo dvi savo padavimų serijas.

Antrojo seto pradžioje buvo dar daugiau nerimo signalų. K.Kanepi atsiliko 0:2, o trečiajame geime G.Muguruza turėjo dar du „break pointus“. Visgi, estė tada atsitiesė, šeštajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir pradėjo galingą savo spurtą, laimėdama 5 geimus iš eilės.

Lemiamą setą abi tenisininkės pradėjo iššvaistydamos po 3 „break pointus“. Kova geimas į geimą tęsėsi labai ilgai. Tik devintajame geime K.Kanepi galiausiai pavyko laimėti varžovės padavimų seriją ir susikrauti pergalingą pranašumą.

📰 Day 1 at #RolandGarros is in the books; look back at the first day of the main draw with our live blog: