Roland Garros moterų turnyras: Gauff pamiršo raketes, Kalinina paspaudė ranką buvusiai Rusijos tenisininkei

Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-2) startavo nesunkia pergale 6:2, 6:2 prieš australę Olivią Gadecki (WTA-91). Teniso žvaigdės iš vėžių neišmušė net ir kuriozas prieš mačo pradžią. C. Gauff, tik įžengusi į kortą, suprato, kad neatsinešė rakečių. Ji tada teisėjai paaiškino, kas nutiko, o netrukus vienas iš vaikų atbėgo su C. Gauff raketėmis.

When you forget your rackets 😅 @CocoGauff pic.twitter.com/bG3hbaTuWW