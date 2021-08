Rokas Jokubaitis efektyviai pasinaudojo gautu šansu už Atlanto

R. Jokubaitis per 8 minutes pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/3 trit.), atkovojo 2, perėmė 1 kamuolį, tačiau po kartą suklydo ir prasižengė.

Mūsiškis nuo suolo pakilo įpusėjus pirmajam kėliniui ir efektyviai pasinaudojo gautomis minutėmis. Vien per kelias minutes Rokas susirinko visus 8 taškus ir kurį laiką buvo rezultatyviausiu „Knicks“ žaidėju.

Rokas Jokubaitis 🔥🔥



