TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Rokas Giedraitis prisidėjo prie įspūdingos „La Laguna“ pergalės prieš Andoros klubą

2025-10-11 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 21:45

Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“ (2/0) komanda Ispanijoje išvykoje 96:64 (24:12, 22:12, 16:13, 34:27) sutrypė Andoros „MoraBanc“ (0/2) ekipą.

R.Giedraitis įmetė 8 taškus

R.Giedraitis per 21 minutę pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, vieną prarado, provokavo 2 pražangas, kartą prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.

„La Laguna“ 19 taškų įmetė Jaime Fernandezas, 18 – Giorgi Shermadinis (9 atk. kam., 30 n.b.). Andoros klube su 16 taškų išsiskyrė tik Rubenas Guerrero.

