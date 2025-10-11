Rokas Giedraitis prisidėjo prie įspūdingos „La Laguna“ pergalės prieš Andoros klubą

R.Giedraitis per 21 minutę pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), atkovojo 2 kamuolius, vieną prarado, provokavo 2 pražangas, kartą prasižengė ir rinko 6 naudingumo balus.
„La Laguna“ 19 taškų įmetė Jaime Fernandezas, 18 – Giorgi Shermadinis (9 atk. kam., 30 n.b.). Andoros klube su 16 taškų išsiskyrė tik Rubenas Guerrero.
