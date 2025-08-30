Rinktinės pažymiai: nuostabus lyderių tandemas ir Sirvydžio rezervas

Nuo pat pirmų minučių nuo varžovų atitrūkę lietuviai diktavo rungtynių eigą, pagerino Europos čempionatų rezultatyvių perdavimų rekordą ir įsirašė antrąją pergalę.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualių lietuvių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#1 Marekas Blaževičius (18 min., 10 tšk., 6 atk. kam., 3 rez. per., 2 kld., 1 per. kam., 14 naud. Bal.). Įvertinimas – 8.
Pirmąjį savo turnyrą su Lietuvos rinktinės apranga žaidžiantis aukštaūgis palieka tikrai gerą įspūdį. Nors M.Blaževičiui vis dar trūksta geresnio užsibaigimo arčiau krepšio bei užtikrintumo atakuojant, bet šio centro kovingumas negali nežavėti. Gerai užsiimamos padėtys arčiau krepšio, susirenkami kamuoliai baudos aikštelėje ir itin geras situacijų skaitymas šio žaidėjo arsenale jau nebestebina. Autoritetų nepaisantis M.Blaževičius dėjo didelį žingsnį į priekį ir šis čempionatas tai atspindi.
#2 Margiris Normantas (19 min., 6 tšk., 4 rez. per., 2 per. kam., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Startinio gynėjo vaidmenį išsikovojęs vilnietis tampa vienu svarbiausių vaidmens žaidėjų R.Kurtinaičio schemose. Šiame mače M.Normantas gynyboje buvo naudojamas prieš Kyle’ą Allmaną ir su savosiomis užduotimis susitvarkė. Vienas iš pagrindinių Lietuvos ginklų yra kamuolio spaudimas, o M.Normantas tame yra pasirinkimas numeris vienas. Puolime gynėjas keliskart sužaidė aštriai ir susirinko savuosius taškus arčiau krepšio. Akivaizdu, kad šiuo metu M.Normantas yra psichologiniame pakilime ir tai yra vienas iš šios rinktinės atradimų.
#3 Arnas Velička (18 min., 10 tšk., 5 rez. per., 3 kld., 1 per. kam., 1 blk., 11 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kova dėl atsarginio įžaidėjo vietos dvyliktuke vyko iki pat pabaigos ir bent kol kas R.Kurtinaitis savo pasirinkimu gali būti patenkintas. A.Velička ir šiame mače buvo vienas iš greito puolimo organizatorių nors ir nors suklydo 3 sykius, bet jo perdavimai adresatus dažnesniu atveju pasiekdavo. Greiti sprendimai puolime šįkart konvertavosi ir į tikslius metimus ir A.Veličkos indėlis nuo suolo buvo solidus.
#7 Gytis Radzevičius (16 min., 1 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per. 1 kld., 2 rez.per., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kol kas ryškesnio G.Radzevičiaus žaidimo nematome, bet kol komanda laimi turbūt su tuo viskas yra tvarkoje. Savųjų progų puolime iš statinių padėtų puolėjas neišnaudojo, o daugiau prisiliesti prie kamuolio puolime nelabai ir turėjo. Gynyboje didesnių priekaištų šiam puolėjui už darbą su varžovų gynėjais tarsi ir nėra.
#8 Tadas Sedekerskis (25 min., 7 tšk., 5 atk. kam., 1 per. kam., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kamuolį nedaug rankose turėjo ir T.Sedekerskis, tačiau jo produktyvumas buvo maksimalus. Kelias turėtas progas puolėjas vertė taškais, o jo fiziškumas arčiau krepšio leido susirinkti kamuolius po savuoju krepšiu. Gynyboje T.Sedekerskis taip pat demonstravo mobilumą ir neblogai tvarkėsi su augalotais Juodkalnijos aukštaūgiais.
#10 Ąžuolas Tubelis (15 min., 2 tšk., 3 rez. per., 2 per. kam., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Po fantastiško pirmojo mačo Ą.Tubelis šįkart jau nebuvo toks ryškus. Prie trijų taškų linijos puolėjui pasižymėti nepavyko, o galimybių išnaudoti savąjį greitį šįsyk aukštaūgis tiek neturėjo. Varžovai gana kietai stabdė Ą.Tubelį arčiau krepšio, o puolėjas šįkart ir su baudų pataikymų turėjo problemų.
#13 Rokas Jokubaitis (22 min., 21 tšk., 12 rez. per., 3 kld.,3 per. kam., 25 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Aikštės generolas R.Jokubaitis sužaidė tiesiog nuostabias rungtynes. Pirmoje pusėje būtent šio gynėjo žaidimas puolime leido bėgti Lietuvos rinktinei, o pats įžaidėjas tiesiog mėgavosi savo žaidimu. Tokio užtikrintumo ir tokio pasitikėjimo savimi jau seniai nematėme Lietuvos rinktinėje. Tiek vidutiniai R.Jokubaičio metimai, tiek jo žaidimas iki galo kol kas yra nesustabdomi žemesnio lygio komandoms.
#15 Laurynas Birutis (8 min., 7 tšk., atk. kam., 1 rez. per., 2 blk., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kol kas L.Birutis pateisina savo buvimą komandoje. Nors minučių centras daug ir negauna, tačiau šįsyk jis išrašė bloką net ir pačiam N.Vučevičiui, o jo dėjimai į Juodkalnijos krepšį tapo vyšnaite ant torto. Firminis L.Biručio „floateris“, galingas žaidimas baudos aikštelėje bent jau šiose rungtynėse nuteikė itin smagiai.
#17 Jonas Valančiūnas (13 min., 19 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 1 blk., 25 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Vos trylikos minučių užteko tam, kad pamatytume kokio lygio žvėris vis dar yra Jonas Valančiūnas. Centro pataikyti tritaškiai kėlė sirgalius iš savųjų vietų, o jo taraninis žaidimas arčiau krepšio tiesiog nebuvo stabdomas. Jeigu iki čempionato starto dar buvo klausimų, kiek šiuo metu J.Valančiūnas gali būti naudingas, tai šiuo metu atsakymai jau yra gana akivaizdūs. Geras Lietuvos rinktinės pasirodymas čempionate paraleliai privalo eiti su J.Valančiūno dominavimu.
#31 Rokas Giedraitis (12 min., 5 tšk., 2 atk. kam., 2 per. kam., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kol kas R.Giedraičio vaidmuo nėra kažkuo labai išsiskiriantis, tačiau šių rungtynių kontekste ir jis atrodė neblogai. Pataikytas tolimas metimas, geras žaidimas tranzicijoje ir savalaikės pagalbos gynyboje labiausiai įsiminė R.Giedraičio žaidime. Lietuviai perėmė 17 kamuolių šiose rungtynėse, o R.Giedraitis pats du sykius apšvarino varžovus.
#43 Ignas Sargiūnas (15 min., 4 tšk., 1 atk. kam., 3 rez. per., 1 kld., 2 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Gana anksti nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilęs I.Sargiūnas vėl įnešė reikiamos energijos. Jeigu pirmajame mače gynėjui stigo tikslumo, tai šįsyk jam pavyko ir užsibaigti kelis savuosius metimus. Šaukštu degutu be abejo, kad tapo užsidirbta nesportinė pražanga puolime.
#91 Deividas Sirvydis (18 min., 2 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 1 per. kam., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Gaila, tačiau D.Sirvydis vis dar neranda savęs. Pirmieji jo metimai buvo gana sudėtingi, tačiau vėliau puolėjas jau neišnaudojo ir gana gerų progų. Kol kas D.Sirvydis yra vienas iš didžiausių Lietuvos rinktinės rezervų. Jo žaidimas su kamuoliu tarsi turėjo būti vienu iš Lietuvos rinktinės raktų puolime, tačiau tai vis dar lieka tik teoriniuose planuose.
