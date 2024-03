Rinktinė tęs kovas C divizione! Kapitono įvartis padėjo perlaužti Europos nykštukės rebusą

Bendras serijos rezultatas susumavus abejas rungtynes – 2:0 Lietuvos naudai.

Į vartų plotą mūsiškiai atliko 9 smūgius ir neišnaudojo keleta puikių progų, kai tuo tarpu Gibraltaras gynyboje buvo uždarytas akliai. Nė vienas jų smūgis nekliudė vartininko Emilijaus Zubo teritorijos.

Teigiamas rezultatas neleido iškristi į UEFA Tautų lygos D divizioną

Ši pergalė padėjo rinktinei išlikti C divizione, kur toliau jos varžovėmis bus Rumunija, Kosovu ir Kipru. Suskaičiuota, kad varžymasis C divizione Lietuvos futbolo federacijai atneš pusės milijono eurų finansinę naudą. Lietuvos futbolo federacija rinktinei už išlikimą C divizione taip pat pažadėjo rekordinę premiją – 50 tūkst. eurų.

Antras kėlinys:

Po ilgosios pertraukos lietuvaičiai nusprendė rinktinės aistruolių ilgai nekankinti. Jau 50-ą minutę pavyko pasižymėti Fiodorui Černychui, kuriam perdavimą išrašė Pijus Širvys.

Rungtynių antrajame kėlinyje vis triukšmingesni darosi ir rinktinės sirgaliai, kurie skanduoja „Putin chuilo!“ ir skanduote „Slava Ukraini“ reiškia palaikymą Ukrainai.

Gerą progą pasižymėti greitoje atakoje 66-ą minutę turėjo ir Justas Lasickas, tačiau nepataikė į vartus.

73-ią minutę rinktinės trenerių štabas ėmėsi keitimų. Gyti Paulauską pakeitė Artūras Dolžnikovas, o Pijų Širvį - Markas Beneta.

77-ą minutę dar vieną gerą kampinį pakėlė G. Gineitis, tačiau pastebimiausio šių rungtynių žaidėjo F. Černycho smūgis galva skriejo šalia virpsto.

Pirmas kėlinys:

Rungtynių pradžioje Lietuvos rinktinė atrodo daug energingiau nei pirmajame mače ir gerokai dažniau kontroliuoja kamuolį (72 proc.). Jau 7-ą rungtynių minutę kapitonas Fiodoras Černychas atliko galingą smūgį į viršutinį vartų kampą ir sudrebino konstrukciją.

Rinktinė šiandien daug labiau spaudžia savo varžovus ir tai nulėmė Edgaro Utkaus geltoną kortelę 8-ą rungtynių minutę, kai šis grubiai stabdė varžovų greitą išpuolį dešiniajame aikštės krašte.

Spaudimo varžovams lietuviai nesumažino ir sužaidus pirmas 20 minučių. Po varžovų vartų apgulties jų aikštės pusėje pavyko uždirbti kampinį, kurį pakėlė Gvidas Gineitis, tačiau mūsiškiams smūgio į vartus atlikti nepavyko.

Lietuvos atakas varžovų komanda bando atlaikyti didindamas pajėgas gynyboje, kur nuolatos pluša penki jų futbolininkai.

Sužaidus 40 žaidimo minučių lietuviai į varžovų vartų plotą smūgiavo tris kartus, tuo tarpu gibraltariečiams to padaryti dar nepavyko.

Gražų išpuolį aikštės šeimininkai surengė 42-ą mačo minutę, tačiau Pauliaus Golubicko smūgis skriejo virš vartų. Vos po 30 sekundžių lietuviai vėl perėmė kamuolį, o G. Gineičio stiprų smūgį atrėmė varžovų vartininkas.

Po pirmų 45 minučių kovos – lygybė 0:0, nors Lietuvos rinktinė kamuolį kontroliuoja 69 proc. rungtynių laiko.

Rungtynes rinktinė pradėjo trimis puolėjais

Kol kas prieš rungtynes rinktinės aistruoliai į jas renkasi negausiai. Dariaus ir Girėno stadione esanti tv3.lt žurnalistė pasidalino nepilnai užpildytomis sirgalių tribūnomis, nors iki rungtynių lieka vos 20 minučių. Bilietų į šias rungtynes buvo galima įsigyti nuo 11 iki 35 eurų.

Skirtingai nei pirmose rungtynėse Portugalijoje, šiose mūsiškiai mačą pradės ne su keturių, o trijų gynėjų linija. Tuo tarpu puolime rinktinės strategas Edgaras Jankauskas remsis trimis žaidėjais. Į startinį vienuoliktuką pateko puolėjas Armandas Kučys, kuris praėjusiame susitikime kilo nuo suolo ir įmūšė vienintelį rungtynių įvartį.

Startinėje sudėtyje taip pat žais praėjusiose rungtynėse neregistruotas gynėjas Rokas Lekiatas. Jis aikštėje pakeitė dvi geltonas korteles pirmajame mače užsidirbusį ir dėl to nežaisiantį Edviną Girdvainį.

Primename, kad pirmajame komandų susitikime Portugalijoje pergalę 1:0 pasiekė Lietuvos futbolininkai. Įdomu tai, rungtynėse abi komandos gavo po raudoną kortelę.

​​„Laukia svarbių rungtynių antrasis kėlinys, lemiamas kėlinys, komanda yra pasiruošusi, gerai išnalizavome pirmas rungtynes, kur galbūt nežaisdami savo geriausio futbolo pasiekėme teigiamą rezultatą. Esame geroje pozicijoje, turime persvarą, savo sirgalius, kurių tikimės gausaus būrio.

Pirmos rungtynės buvo labai informatyvios, gal buvo keletas epizodų, kur jautėsi nervingumas, gerai susipažinome su priešininku, su jų braižu, dalykais, kurie galbūt futbolo ir nelabai puošia, kažkokios provokacijos, suolelio perdėtas aktyvumas, bet dabar tiksliai žinome, kad jie naudos visas pajėgas, kad padarytų įtaką galbūt ir teisėjų sprendimams, turėsime būti pasiruošę tam, kas vyks aikštėje ir šalia aikštės“, – prieš rungtynes sakė E. Jankauskas.