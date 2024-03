Vokietijoje – įniršis dėl rinktinės aprangų: politikai nenori, kad būtų sugriauta 70 metų gyvavusi tradicija

Sprendimą pakeisti gamintoją lėmė „Nike“ pasiūlyta finansinė parama Vokietijos futbolo asociacijai (DFB). Jei per metus „Addidas“ futbolo federacijai skirdavo 50 mln. eurų, tai „Nike“ paramą padidino dvigubai iki 100 mln., o tai pasak DFB turės teigiamos įtakos šalies masiniam futbolui.

Vokietijos Ūkio ministras Robertas Habeckas sakė, kad jis būtų „norėjęs šiek tiek daugiau patriotizmo“, o sveikatos apsaugos ministras Karlas Lauterbachas tokį sprendimą pavadino „neteisingu“.

Ketvirtadienį pasirašytas sprendimas keisti aprangų gamintoją suvienijo šalies kairiuosius ir dešiniuosius politikus, kurių nuomonė kitais klausimais dažniausiai išsiskiria.

OFFICIAL: After more than 70 years with Adidas, Germany will swap sponsors. Nike will outfit the German national teams from 2027-2034. #DFB 🇩🇪 pic.twitter.com/i73Q31KVPj

„Sunkiai įsivaizduoju vokiškus marškinėlius be trijų juostelių, – sakė J. Habeckas. – Man Adidas ir jų juodos-raudonos-auksinės spalvos marškinėliai atrodė neatsiejami. Tai vokiečių tapatybės dalis“.

Tuo tarpu ministras K. Lauterbachas socialiniame tinkle X sakė, kad tai buvo „klaidingas sprendimas, kai komercija griauna tradicijas ir namų pojūtį“.

Vokietijos futbolo rinktinė su „Adidas“ marškinėliais žais dar dviejose čempionatuose – Europos bei pasaulio čempionate.

Pyktį socialiniuose tinkluose lieja ir šimtai „Die Manschaft“ rinktinės gerbėjų, šią aprangą ir kitas sukurtas „Adidas“ prekės ženklo įvardijantys kaip vienas gražiausių ir įspūdingiausių per visą futbolo istoriją.

Germany and Adidas are responsible for some of the best football shirts of all time. The team going to Nike is such a blow to the brand and the sport. pic.twitter.com/USWypihGBB