Rimas Kurtinaitis neatskleidė Lietuvos rinktinės dvyliktuko: „Yra eilė žmonių, dar dvejojame“

Mūsiškiai Alytuje 96:83 nugalėjo islandus, o rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis neskubėjo priimti sprendimo dėl galutinio dvyliktuko.
„Turėjome įdomų varžovą. Jie žaidžia gatvės krepšinį, greitai bėga, daug dalinasi kamuoliu. Tai buvo pirma komanda šiame pasirengime, kuriai nesiruošėme specialiai. Norime, kad komanda pati reaguotų situacijoje, kas gali nutikti ir čempionate. Dėl dvyliktuko vis dar neturiu atsakymo“, – sakė R. Kurtinaitis.
– Kodėl neturite atsakymo?
– Mes dar turime dvi dienas treniruočių. Yra eilė žmonių, dar dvejojame. Paklausėte, kaip nusikaltėlio. Į Suomija vyks jau dvylika. Norėtųsi tos korekcijos, kad FIBA leistų registruoti daugiau žaidėjų. Net gavus traumą, tu negali keisti žaidėjų. Situacija yra kokia yra. Paskelbsime prieš išvažiuodami.
– Kokie dar likę pagrindiniai klaustukai?
– Šiandien buvome susirinkę trenerių kolektyve. Visi išsakėme savo pozicijas apie žaidėjus ir ką turime, kokius pliusus ir minusus. Neturime dar atsakymo.
– Ką galite sužinoti naujo apie žaidėjus iš paskutinių treniruočių?
– Mes turime vienus žaidėjus, kai komanda yra bėganti ar lengva. Turime kitus žaidėjus, kai komanda yra sunki kaip Turkija. Mums reikia priimti sprendimą, kokio žaidimo mums reikia. Greitesnio ar sunkesnio. Dar ir pats sau neturiu atsakymo.
– Kiek neramina tai, kad nerandate bendro paveikslo?
– Turime susidėlioję savo bazinę komandą. Yra daug klaustukų. Kaip pasielgti, jeigu susižeistų Jonas. Koks mums tada optimalus variantas? Ar jeigu susižeidžia Jokubaitis? Kaip išeitume iš tokių situacijų. Turime numatyti situacijas, jeigu kažkas atsitiks. Tai priklausys nuo tokių faktorių. Daug dvejojame ir galvojame, bet ateis diena, kai reiks priimti sprendimą.
– Nebuvo varžovo, kuris atsakytų į klausimus?
– Buvome susiplanavę žaisti 6 rungtynes ir paėmėme islandus kaip žemesnio lygio komandą. Jie yra greiti, nestandartiniai, tai mums buvo gera treniruotė su psichologiniu prieskoniu, kad laimėjome. Jeigu būtume pralaimėję kelis sykius, nežinau, kaip grįžtume į laimėjimų kelią. Šiandien nenorėjome rizikuoti su keliais žaidėjais. Dėl kurių dvejojame, tuos bandėme pasiryškinti, bet kuo daugiau žinai apie žaidėją tuo sunkiau.
– Nemanote, kad žaidėjai irgi gali būti panikoje dėl nežinomybės?
– Manau, kad ne. Mes neturime dvylikos žvaigždžių, kuriems pasakai prieš kelis mėnesius, kad jie važiuos ir jie važiuoja. Mes juos treniruojame, ruošiame ir vyks tie, kas bus geriausios formos. Jie visi verti važiuoti. Jeigu paskelbtume prieš tris savaites, gal jei eitų savo keliais ir atsipalaiduotų. Manau, kad nežinojimas verčia pasitempti ir būti įtampoje. Rytoj laisva diena, bet norime, kad vakare 8 valandą žaidėjai susirinktų. Norime juos suburti į vieną krūvą, kad nebūtų jokių „bajeriukų“.
– Kas pasikeitė, kad Ą.Tubeli matote daugiau „ketvirtu numeriu“?
– Aš neturėjau anksčiau jo savo rankose. Viena, ką matai per televizorių, kitas yra gyvai. Reikalui esant, jį galima bandyti ir centru.
– Kiek jis gali plėsti aikštę?
– Visada noriu, kad „ketvirtas“ būtų metantis. Sezone jo pataikymas gal nebuvo geras tik finale. Jis neblogai skaito situacijas. Nemanau, kad reikia jam sakyti mesk arba nemesk. Ąžuolas meta pagal situacijas. Svarbu, kad jis nemestų iš pirmo perdavimo. Šiandien jis sužaidė gerai.
– J.Valančiūnas pataikė du tritaškius.
– Atlaisvinome. Turime gudrybę, kai paliekame jį ties tritaškiu ir tai galime padaryti 1–2 kartus per rungtynes. Jeigu žaidžiame tą kombinaciją, nematau problemos, jeigu jis nepataiko. Problema, kai aukštaūgis pats sugalvoja ir meta.
– Ar dvejonės dėl žaidimo modelio yra susijusios su J.Valančiūno forma?
– Nėra. Mes esame vienoki su juo ir kitokie be jo. Mes to laikomės. Su turkais buvo mintis pradėti -žemesniu penketu ir nuvarginti varžovą bei tada leisti Valančiūną. Šiandien jis pradėjo startiniame. Esame ieškojime, kaip geriau jį išnaudoti. Mūsų darbas surasti, kaip jį paversti produktyviu.
– Roko, Tado, Deivido nežaidimas tik traumų prevencija?
– Sedekerskis turi šiek tiek problemų, bet jis treniruojasi pilna jėga. Deividas taip pat gali žaisti, bet taip pat yra problemų. Jokubaitį tiesiog privalome saugoti, nes žinome jo svarbą mūsų komandai. Būtų neatleistina, jeigu šiandien jis gautų traumą. Nuo to norėjosi apsidrausti.
– Ar neramina T.Sedekerskio ir D.Sirvydžio problemos?
– Ne. Galima žaisti su jomis, bet norėjome duoti poilsio.
– A.Velička sužaidė vienas geresnių rungtynių. Ar jis pasikėlė akcijas?
– Jis turėjo labai gerą sezoną Vokietijoje ir žaidžia solidų krepšinį. Galbūt kažkiek rizikuojantį, bet todėl jis ir yra rinktinėje.
– Kokį jaučiatės sukūręs santykį su žaidėjais?
– Santykį esate sukūrę jūs. Aš esu mėgstantis darbą, discipliną. Tai žaidėjai irgi skaitė. Buvo pradžia, kad esu senų pažiūrų. Pažiūrėkit kaip žaidžia Pešičius. Mano pažiūros nėra senos. Bajramovičius man yra sakęs, kad už gynybą niekas nemoka. Kalbu su žaidėjais, kuriems kur ko trūksta. Aš turėjau gal 15 trenerių. Daug dalykų jie išgirstą pirmą kartą. Su žaidėjais bendrauju, santykiai yra geri, darbiniai. Jeigu kažką laimėsime, galbūt bus ir užstalės santykiai. Visus gerbiu ir vertinu vienodai. Neturiu niekam pretenzijų dėl treniruočių. Jos sunkios, bet jeigu nori kažką pasiekti, taip turi būti. Privalo skaudėti tai yra įprastinis dalykas.
