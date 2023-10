Rijade – įspūdingas sporto žvaigždžių vakaras ir Tury susitikimas su Ronaldo: „Tu – geriausias visų laikų futbolininkas“

Renginio organizatoriai pasirūpino, kad ne tik pati kova, bet ir visa savaitė Saudo Arabijoje būtų ypatinga. Į Rijadą atvyko ne tik bokso, bet ir mišrių kovos menų (MMA) žvaigždės. Kovotojai kartu vakarieniavo ir pozavo bendrai nuotraukai.

Į Rijadą atvyko ne tik Fury šeima ir F.Ngannou su savo treneriu Mike‘u Tysonu. Čia pasirodė ir Manny Pacquiao, Israelis Adesanya, Chuckas Liddellas, Lennoxas Lewisas, Teddy Atlasas, Oscaras De La Hoya, Bobas Arumas, Oleksandras Usykas ir kiti.

So many legends in one room 🤯 pic.twitter.com/xM9ntCnbur — Top Rank Boxing (@trboxing) October 27, 2023

The biggest and BADDEST night in the history of boxing 🤩 #FuryNgannou pic.twitter.com/ACcpkvvbRZ — Top Rank Boxing (@trboxing) October 27, 2023

Ypatingo vakaro nepraleido ir Saudo Arabijoje karjerą tęsiantis Cristiano Ronaldo. Ne viena kovinio sporto žvaigždė norėjo įsiamžinti su portugalu. Vėliau progos su juo pabendrauti sulaukė T.Fury. Britas yra žinomas kaip „Manchester United“ gerbėjas, o būtent šiame klube daug puikių metų praleido C.Ronaldo.

Meeting Cristiano Ronaldo is a moment that everyone wants to immortalize and preserve forever.pic.twitter.com/B0DY9wKYNZ — thabeast (@RONALDOthabeast) October 27, 2023

„Cristiano – tu geriausias visų laikų futbolininkas. Aš kalbu rimtai“, - sakė T.Fury.

C.Ronaldo boksininkui padėkojo ir paspaudė jam ranką.

„Esu didelis gerbėjas. Stebėjau tave abiem laikotarpiais „Manchester United“ klube bei tais laikais, kai žaidei Madrido „Real“, – sakė T.Fury.