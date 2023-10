Charlo užtikrintai nugalėjęs Alvarezas apgynė neginčijamo pasaulio čempiono titulą

S. Alvarezas šioje kovoje gynė neginčijamo antrojo vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono statusą ir net 5 diržus – IBF, WBA, WBC, WBO ir „The Ring“. Tuo tarpu J. Charlo pakilo dvejomis svorio kategorijomis į viršų, nors jam priklauso viso keturi svorio kategorijos iki 154 svarų čempiono diržai.

Meksikietis anksčiau planavo kautis su WBC vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempionu Jermallu Charlo, bet šis negalėjo suspėti pasiruošti kovai. Tada į Jermallo vietą stojo jo brolis dvynys Jermellas, kuris sutiko kilti dviem svorio kategorijomis aukštyn dėl kovos su „Canelo“.

Saúl 'Canelo' Álvarez makes the third defense of his undisputed super middleweight titles with a lopsided decision over Jermell Charlo, scoring a seventh round knockdown along the way. #CaneloCharlo

