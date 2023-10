Aiškėja būsimas Stanionio varžovas ir kovos data

Įtakingi bokso žurnalistai neseniai skelbė, jog yra realu, kad kitu E.Stanionio varžovu taps garsusis amerikietis Keithas Thurmanas.

Penktadienį šią informaciją patvirtino „Boxing Scene“ portalas, pranešęs, kad K.Thurmanas sutiko kautis prieš lietuvį. Jų kova planuojama Las Vegaso „MGM Grand Garden“ arenoje (JAV) ir turėtų tapti grandiozinio bokso vakaro dalimi. Turnyro transliacijos bus pardavinėjamos „pay-per-view“ platformoje.

Kalbama, kad gruodžio 9 d. gali vykti ir Danny Garcios kova su Erislandy Lara. Tą pačią dieną laukiama ir parodomosios Floydo Mayweatherio kovos. Sklinda gandai, kad F.Mayweatherio varžovu galėtų tapti Mikey Garcia.

Eimantas Stanionis-Keith Thurman Set For December 9 As Part Of Showtime/PBC PPV In Vegas https://t.co/91UaF9W9Dh pic.twitter.com/q7Nlv9UfIX