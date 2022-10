Rezultatyvus Domantas Sabonis nutraukė „Kings“ pergalių badą

D.Sabonis ant parketo praleido 23 minutes, įmetė 18 taškų (8/9 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, padarė 2 klaidas bei 6 sykius prasižengė.

Aikštės šeimininkai į priekį šovė dar pirmajame kėlinyje, kai pavyko susikrauti dviženklį pranašumą (21:11).

Svečių duobė ir toliau gilėjo. Antrajame ketvirtyje Sakramento klubas surengė spurtą 15-2 ir atsiplėšė jau net 22 taškais (69:47).

Po didžiosios pertraukos Majamio ekipai pavyko gerokai sumažinti deficitą, o įpusėjus ketvirtajam kėliniui prisivijo iki vos vienintelio taško (101:100), bet tuomet atsitiesę aikštės šeimininkai susigriebė ir vėl nutolo (110:102).

Galiausiai pastarieji išlaikė saugų atstumą ir pasiekė pergalę – 119:113.

Dėl anksti susirinktų penkių asmeninių pražangų lietuvis žaidė mažiausiai iš startinio penketo narių. Ketvirtajame kėlinyje D. Sabonis užsidirbo šeštąją pražangą, kai vos prisilietė prie varžovų aukštaūgio Bamo Adebayo, tačiau treneris pateikė Mike'as Brownas pasinaudojo iššūkio taisykle ir epizodą peržiūrėję rungtynių arbitrai pražangą anuliavo.

What a late and questionable whistle for Domantas Sabonis to pick up his sixth and final foul on...



"Ref you suck" chants at G1C. pic.twitter.com/Xoga1x85Kr

