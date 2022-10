„Pelicans“ su Valančiūnu sieks brautis tarp NBA Vakarų konferencijos lyderių

Naujojo Orleano komanda sekmadienį Lietuvos žiūrovams ypač patogiu laiku - 21.00 val. svečiuose išbandys jėgas su Los Andželo „Clippers“ krepšininkais. Šie laimėjo du susitikimus iš keturių – Vakaruose rikiuojasi dešimti. Šias rungtynes tiesiogiai rodys „TV6“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“.

„Pelicans“ šventė dvi užtikrintas pergales – 130:108 pranoko „Brooklyn Nets“, 124:112 – Atlantos „Hawks“. Be to, Naujojo Orleano krepšininkai 113:111 palaužė Dalaso „Mavericks“ klubą ir per pratęsimą dramatiškame trileryje 121:122 nusileido Jutos „Jazz“ ekipai.

Sezono pradžioje efektyviai žaidžia J. Valančiūnas. Lietuvis per keturias dvikovas vidutiniškai pelnė po 16 taškų, atkovojo 11,5 kamuolio. Rezultatyviausiai „Clippers“ klube žaidžia Paulas George‘as – 23,7 taško.

Spalio 30 d. nuo 1.00 val. „TV3 Sport“ ir „Go3“ transliuos Sakramento „Kings“ ekipos, kurios aprangą vilki Domantas Sabonis, ir Majamio „Heat“ dvikovą.

Abi ekipos pirmenybėse startavo nesėkmingai. „Kings“ suklupo visuose trijuose susitikimuose, o Majamio krepšininkai pralaimėjo tris akistatas iš keturių. Sakramento komanda šiuo metu Vakaruose yra priešpaskutinė, 14-ta, o „Heat“ Rytuose – 13-ta. D. Sabonis vidutiniškai įmeta 14,3 taško, sugriebia 9,3 kamuolio, atlieka 5,3 rezultatyvaus perdavimo.

Spalio 28-ąją 2.30 val. bus rodomos Bruklino „Nets“ ir „Dallas Mavericks“ su Luka Dončičiumi priešakyje rungtynės. Pastarojo klubo garbę gina ir latvis Davis Bertans. Jis dėl traumos praleido sezono startą, tačiau artimiausiu metu ketina sugrįžti į aikštę.

„Mavericks“ per tris rungtynes iškovojo tik vieną pergalę. „Nets“ taip pat kartą per trejas rungtynes. Dalaso krepšininkai Vakarų konferencijoje rikiuojasi 11-oje pozicijoje. „Nets“ Rytuose žengia 10-ti.

Transliacijų tvarkaraštis

Spalio 27 d.

2.30 val. „Bucks“ – „Nets“.

Spalio 28 d.

2.30 val. „Nets“ – „Mavericks“.

Spalio 29 d.

3.00 val. „Timberwolves“ – „Lakers“.

Spalio 30 d.

1.00 val. „Kings“ – „Heat“,

21.00 val. „Clippers“ – „Pelicans“.

Lapkričio 1 d.

00.00 val. „Pistons“ – „Warriors“.