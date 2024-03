Revanšu prieš Panevėžį pasidžiaugęs Giedrius Žibėnas: „Užsimetėme nereikalingo spaudimo ant pečių“

Po rungtynių „Ryto“ strategas Giedrius Žibėnas teigė, jog pirmoje pusėje komanda buvo nervinga, bet pasidžiaugė žaidėjų padarytomis išvadomis per didžiąją rungtynių pertrauką.

„Visi žaidėjai susikietino, kietos rungtynės, ypač antroje pusėje. Smagu, kad antras rungtynes paeiliui nulaužiame per gynybą. Visi žaidėjai per pertrauką padarė išvadas, nes praleisti tiek pigių taškų, be kovos, buvo nesuprantama, ypač turint omenyje, kaip sužaidėme pastarąsias rungtynes su jais. Ką vėliau įmetė „7bet-Lietkabelis“, tai sunkius metimus. Su tokiais mes negalime pralaimėti“, – sakė G.Žibėnas.

Kuo nebuvote patenkintas, kai per pustrečios minutės išnaudojote dvi minutės pertraukėles?

– Siunčiau žinutę, kad tokiose rungtynėse įėjome be kontakto, prastai. Tai buvo rungtynės, kuriose turėjome dėti papildomų pastangų, spaudimo, gynybinių veiksmų. Kai prasileidi metimus iš po krepšio, turi reaguoti ir duoti žinutę žaidėjams.

– Antrame kėlinyje pakeistas Marcusas Fosteris rodė emocijas, ką tai reiškė?

– Ne vien Marcusas. Pirmoje pusėje visi buvome nervingi, trūko atsipalaidavimo, užsimetėme nereikalingo spaudimo ant pečių, nors ir kontroliavome rungtynes, žaisdami blogai. Žaidėjai norėjo revanšo, tai natūralu, bet energiją reikėtų naudoti tinkamai.